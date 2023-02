Para el inicio de la temporada 2023 de la Fórmula 1 falta cada vez, pero los focos vuelven a estar puesto en la FIA por sus decisiones reglamentarias. Quien lanzó munición pesada contra el máximo ente del automovilismo fue Max Verstappen al quejarse lo que recauda el organismo con las licencias de los 20 pilotos.

Desde el año pasado hay una gran cantidad crítica de los conductores por la postura que toman los comisarios en cada Gran Premio. Uno de los grandes ejemplos de esto es la posición de la F1 cuando hubo un ataque terrorista cerca de la pista de Abu Dabi o lo que sucedió en el GP de Japón cuando ingresaron una grúa en el medio mientras los monoplazas estaban en la pista.

Por otra parte, quien hoy levantó la voz la FIA fue Max Verstappen para criticar la cantidad de dinero recauda con las licencias a pilotos y equipos. "Creo que la suma es absurda", expresó el dos veces campeón del mundo a la cadena austriaca ServusTV, que es propiedad de Red Bull, sobre los 27 millones de dólares que ganó la Federación Internacional del Automovilismo en el 2023.

Y agregó: "No me parece bien que tengamos que pagar tanto. Tampoco es así en otros deportes. Y cada vez hay más carreras”. Según lo informado por Motor Sports, el neerlandés no es el único que está disconforme, ya que la superlicencia básica tiene un valor básico de 16.236 dólares (incluye un seguro), 2100 dólares por cada campeonato del mundo logrado en el 2022 y 2100 dólares por cada punto que se logre a lo largo de la temporada.

El mismo medio informa que la postura del corredor de Países Bajos como de sus colegas deviene debido a que en la actualidad no solo se conceden puntos en el Gran Premio, sino que además por vuelta rápida (se cuenta desde 2019), para los mejores tres puestos de la clasificación y hay una carrera sprint. Es decir, para el 2023 habrá 443 puntos más en comparación al 2018 cuando solo se daban punto para los 10 primeros puestos de la carrera, dejándole a favor casi un millón de dólares extra en el balance final.