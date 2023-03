El próximo viernes comienza vivirse una nueva temporada de la Fórmula 1 cuando comiencen a las prácticas libres del Gran Premio de Bahrein. Por otra parte, a falta de días para que comience el nuevo año para la máxima categoría, Checo Pérez habló de la posibilidad de que lo reemplacen en el 2024.

Desde el cierre de la última temporada hasta el inicio de esta ha comenzado surgir con mucha fuerza que el corredor tapatío podría perder el próximo año su asiento en Red Bull. No es raro imaginar esto cuando el mexicano es considerado el piloto número dos y detrás de él tiene a un ascendente Nyck de Vries en Alpha Tauri y un experimentado Daniel Ricciardo.

Sobre este tema fue consultado Checo Pérez, quien no dudó en marcar que al igual todo deporte el resultado manda. “Estoy en Red Bull, es el mejor equipo de la F1”, declaró el integrante de Red Bull a Fox Sports México. Y agregó: “Pueden tener al piloto que quiera, no cambia nada. Es un mundo de resultados. Pueden tener a cualquier piloto, eso no me cambia nada”.

Por otra parte, el tapatío habló de Daniel Ricciardo, quien al igual que él, genera una gran cantidad de ingreso en sponsor. Sobre el australiano, el de Guadalajara se mostró contento al reconocer que entiende como se maneja el equipo austríaco y que tiene un largo recorrido en la máxima categoría del automovilismo.

“Sin duda que muchísima experiencia, alguien que conoce bien el equipo, alguien que tiene la experiencia de muchos años en la F1, es un beneficio muy importante tener a Ricciardo apoyándonos en el simulador, en las carreras que vaya a estar aquí”, finalizó Sergio Pérez.