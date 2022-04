A pesar de que los resultados están llenos de altibajos, en Red Bull Racing la camaradería no falta, y prueba de ello es la que han demostrado tanto el piloto neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio “Checo” Pérez. Y es que en más de una ocasión ambos han mostrado que se llevan muy bien pues en repetidas ocasiones se hacen bromas y juguetean mientras se encuentran tratando de poner sus monoplazas a punto.

En esta ocasión su amistad quedó exhibida en un evento de una famosa marca de relojes, en las que el originario de Guadalajara, Jalisco dejó “mal parado” a su coequipero. El mexicano aprovechó las bromas que se hicieron para ventilar un secreto de su amigo y compañero, así contó entre risas una anécdota a la conductora y el público presente, en el que relató que vio a su colega completamente desnudo.

Durante la sesión de preguntas, la presentadora pidió a Pérez que contara una anécdota divertida que vivieron juntos, a lo que el tapatío relató que, en una ocasión al finalizar una carrera, sin ningún pudor simplemente agarró, se quitó la ropa y se tiró al suelo totalmente desnudo, afirmó el piloto azteca, lo que desató las carcajadas de los presentes, así como de los propios integrantes de Red Bull Racing.

Esto provocó que mientras “Checo” reía, Verstappen se quedara por unos segundos sin gesto alguno pues no sabía cómo responder ante tal confesión, pero eso terminó con una sonrisa y carcajadas, haciendo a la vez una seña a su compañero de que no contara tal desvergonzada acción, pero el mexicano ya lo había revelado, y terminó por apenar a Max, a quien no le quedó de otra que reírse.

Dicho evento se dio en el marco del Gran Premio de Australia, donde el equipo austriaco ha presentado algunos inconvenientes empezando por el monoplaza de Pérez. El tricolor confesó después de las dos primeras prácticas que su auto no consigue ponerlo a punto a pesar de que se ubicó sólo por debajo de los Ferrari, quienes fueron 1 y 2, y eso derivó en su molestia pues no deja de tener inconvenientes.