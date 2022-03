El automovilismo mexicano está plagado de nombres históricos, pero hay uno que no deja de resaltar y es el del tapatío Sergio “Checo” Pérez, quien en 10 años en la Formula 1 ha plasmado su nombre en letras de oro. No todo ha sido miel sobre hojuelas para el tricolor, pues el actual piloto de Red Bull Racing ha tenido que pasar por ciertas vicisitudes que lo hicieron por momentos titubear sobre si era el camino correcto para su vida.

Pero para fortuna de todos los mexicanos, el originario de Guadalajara, Jalisco siempre volvió a la misma conclusión, que es su pasión por los autos, las pistas y la adrenalina de cada carrera. Esto no evitó que en algún momento Sergio tuviera un plan B, y por ello reveló para Forbes que él también se hubiera dedicado a otro ámbito, pero sin alejarse por completo del deporte, pues sin duda es el sector donde más cómodo y libre se siente.

“Me gusta mucho el deporte, pero creo que me hubiera dedicado a algo relacionado con el mundo del deporte, representante de deportistas, por ejemplo. El mundo de la banca es algo que también me llama la atención, hubiera sido tal vez banquero, me gusta mucho la parte del mercado de valores. Abogado también me hubiera gustado ser. Creo que esos trabajos donde tienes la adrenalina en el día a día me gustan”.

En esta misma sintonía, Pérez también ha revelado que en su momento ha analizado que hará cuando se retire, situación para la cual tiene pensado ser empresario, pero sin dejar a un lado el deporte, por lo que le gustaría impulsar a las nuevas generaciones de atletas a conseguir sus sueños como él, así que piensa en apoyarlos para que lo logren y México tenga más deportistas de élite.

“Definitivamente no me veo estando tanto tiempo, pero estoy muy motivado no había tenido la oportunidad de estar en un equipo así en mi carrera, pero sólo tengo 32, creo que vienen mis mejores años y mientras esté motivado seguiré, si puedo seguir trabajando para ser campeón del mundo cada año y tengo la motivación. Creo que cuando tu motivación baja es tiempo de irse a casa, hay muchas cosas grandiosas afuera sin la Fórmula 1, espero tener, al menos, 5 años más en Fórmula 1", apuntó para ESPN.