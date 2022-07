En unas horas se comenzará a disputar la clasificación de la Fórmula 1 donde Red Bull y Ferrari serán los grandes protagonistas, mientras Mercedes quiere volver a meterse en la discusión. Por otra parte, el equipo de Mattia Binotto vuelve a sufrir por un cambio que realizó la escudería austríaca para sacar mayor diferencia en cada vuelta.

Tras nueve grandes premios, la contienda por el campeonato del mundo de los constructores y de los pilotos parece haberse dividido entre el equipo italiano y austriacos. Estos últimos no para de buscar una mayor diferencia en cada vuelta, por lo que aumentan los gastos en el desarrollo de su monoplaza.

Por otra parte, en el día de hoy se supo que Red Bull realizó un cambio en relación al pesaje su RB18, el cual se encontraba al límite reglamentario. Según lo informado por Paolo Filisetti en RN365, el equipo austríaco decidió realizar un cambio en el piso de su ocho ya que pondría en el inicio de los bargeboard al poner dos canales inferiores que crean un efecto. Con este cambio lograron quitar en el auto 1.8kg, por lo que ganará 0,2 segundos por vuelta con esa diferencia.

Por otro lado, en Ferrari comienza a ver mucha seriedad los desarrollos que lleva adelante su máximo competidor debido a que consideran que la diferencia hacer más grandes en ambos campeonatos previo al receso de verano. Según Marca Claro, en la escudería italiana considera que sus coches aún pueden quedarse con la pole, pero en carrera el Toro Rojo puede sacar una mejor eficiencia en monoplaza.

Lewis Hamilton y un mensaje que ilusiona a Mercedes

En los libres del día de hoy quien abandonó contento el circuito de Silverstone fue Lewis Hamilton quien se encontró conforme con lo realizado con su W13. “Nuestro ritmo en tandas largas no es tan bueno como los del resto, pero no estamos a kilómetros de distancia. Hemos dado un paso adelante, definitivamente, y estoy seguro de que podemos mejorar todavía más en las próximas horas. En Maggots y Becketts, dos curvas increíbles que siguen entre las favoritas de todo el calendario”, comentó según lo informado por Diario As.