A una semana de que se haya confirmado la próximas temporas de F1 Drive to Survive, Toto Wolff tuvo una contundente frase sobre la serie de Netflix.

F1: Toto Wolff y una contundente declaración sobre Drive to Survive

La temporada de la Fórmula 1 se encuentra bien encendida donde Ferrari y Red Bull buscan se dirimen el Campeonato de Constructores, mientras que Charles Leclerc y Max Verstappen el de pilotos. Por otra parte, mientras se compite, Toto Wolff habló de la continuidad de la serie Drive to Survive y dijo considera que no se cambiarse nada.

La semana pasada se confirmó que la serie de Netflix sobre la máxima categoría del automovilismo se extenderá por dos años más, tras cuatro años exitosos. De todas maneras, Stefano Domenicali, CEO de la F1, confirmó que se le iba a exgir varios cambios para que los corredores se sientan cómodos al momento de ser entrevistados.

Esto último no es casualidad debido a que la última temporada tuvo la ausencia del campeón del mundo 2021, Max Verstappen, ya que no estaba de acuerdo en la forma en el dramatismo que le ponen a la serie. Sin embargo, Toto Wolff considera que no hay que cambiar nada ya que se puede conocer mejor a los pilotos.

“Cada temporada ha sido más fuerte que las anteriores. Creo que ahora la gente acaba de conocer a los protagonistas, quién es quién, y están siguiendo una película en cierto modo”, comentó el director de equipo de Mercedes. Y agregó: “Y creo que, si ya no hubiera un fuerte crecimiento, Netflix sería el primero con la Fórmula 1 en retocar el formato. Pero por el momento, no necesitamos cambiarlo”.

Además, el director austríaco explicó que la serie mostró mejor cómo es el deporte y que dio acceso a que muchas más personas se involucren en el deporte. "Así que estoy contento con la ampliación. Sin embargo, tenemos que seguir haciendo un gran trabajo en la pista, ofrecer un gran espectáculo, que ya tuvimos el año pasado. Tenía todos los ingredientes adecuados para una buena narrativa y un Netflix exitoso", expresó Toto Wolff.