A pesar de que todavía falta un largo camino por recorrer en este 2022, los bombazos continúan en el mundo de la Formula 1 pensando en la próxima temporada. Tal como se conoció en las últimas horas, Ferrari le soltará la mano a un piloto con un peso importante y lo dejará sin equipo de cara al siguiente año. ¿De quién se trata y por qué lo dejarán ir?

El protagonista de esta novela es, ni más ni menos, que Mick Schumacher, el hijo de la leyenda Michael. La escudería italiana lo abrochó en 2019 y firmó un contrato hasta fines de este año, pero lamentablemente no le renovarán. Esto significa una pésima noticia para él, ya que todo parece indicar que Haas no lo tendrá en cuenta y se quedará sin asiento en un momento clave de su carrera (tiene 23 años).

En todo momento los de Maranello dejaron en claro que lo habían contratado por su talento y potencial, y no por su apellido. Sin embargo, su rendimiento no ha sido el mejor en la Formula 1 con el equipo de Guenther Steiner y esto ha generado que pierda el apoyo de Mattia Binotto y compañía de forma progresiva. Por esa razón, no extenderán su vínculo y dejarán su futuro en el aire.

Hasta el momento acumula 12 puntos en 36 carreras con Haas: rescató un 8º y un 6º en los GP de Gran Bretaña y Austria de este 2022. Luego, casi siempre finalizó por detrás del 14º y hasta protagonizó distintos accidentes que no lo dejaron bien parado. El favorito para reemplazarlo es Antonio Giovinazzi, italiano de 28 años con algo más de experiencia en la categoría pero que también dejó que desear en su momento. Kevin Magnussen seguirá un año más.

Red Bull Racing

Piloto Contrato Max Verstappen 2028 Sergio Pérez 2024

Ferrari

Piloto Contrato Charles Leclerc 2024 Carlos Sainz 2024

Mercedes

Piloto Contrato George Russell 2023 Lewis Hamilton 2023

McLaren

Piloto Contrato Lando Norris 2025 Daniel Ricciardo 2023

Aston Martin

Piloto Contrato Fernando Alonso 2024 ¿Lance Stroll? ¿?

Lance Stroll aún no renueva contrato, pero es el hijo del propietario por lo que difícilmente salga del equipo.

Alpine

Piloto Contrato Esteban Ocon 2024 ¿? ¿?

Asiento libre tras la salida de Fernando Alonso.

Alfa Romeo

Piloto Contrato Valtteri Bottas 2023 ¿? ¿?

Asiento libre por el momento, pero algunos rumores indican que le renovarían contrato a Zhou Guanyu.

Haas

Piloto Contrato Kevin Magnussen 2023 ¿? ¿?

Asiento libre, ya que todo parece indicar que no le renovarán contrato a Mick Schumacher. Guenther Steiner, jefe de Haas, apuntaría por Antonio Giovinazzi para reemplazarlo.

AlphaTauri

Piloto Contrato Pierre Gasly 2023 ¿Yuki Tsunoda? ¿?

Asiento libre por el momento, aunque se especula que le renovarán contrato a Tsunoda (termina en este 2022).

Williams

Piloto Contrato Alexander Albon 2023 ¿? ¿?

Asiento libre, ya que Nicholas Latifi no continuará en la escudería después de esta temporada.