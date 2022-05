El Campeonato Mundial de Fórmula 1 disputará este fin de semana la sexta carrera del año. Por ahora, Charles Leclerc lidera entre los pilotos, mientras que Ferrari y Red Bull se disputan el dominio del certamen en cuanto a escuderías. Este domingo, se llevará a cabo el Gran Premio de España, donde el piloto de Red Bull, Checo Pérez, buscará tener una buena actuación.

En la previa a una nueva carrera, Checo Pérez contó sus sensaciones acerca de cómo vivió la Gran Premio de Miami, donde terminó en cuarto lugar: “Miami fue una semana loca para todos nosotros. Max consiguió la victoria y yo acumulé puntos importantes, no me fui satisfecho. Siempre quiero estar en el podio. Sabía que tenía el ritmo para vencer a los Ferrari, así que estaba frustrado”, reconoció.

De cara al Gran Premio de España, el piloto mexicano espera que la fiabilidad del monoplaza lo acompañe: “Si puedo tener un fin de semana consistente en el auto, entonces sé que puedo estar ahí arriba. Max y yo estaremos presionando para repetir doblete de Imola”, aseguró Checo Pérez, quien de momento se ubica en el tercer lugar del Campeonato de Pilotos, detrás de Leclerc y su compañero de equipo, Max Verstappen.

Asimismo, Checo Pérez contó qué espera de sus actuales rivales: “Sin duda, Ferrari mejorará su rendimiento, veremos en qué medida y luego intentaremos reaccionar y seguir empujando con el desarrollo. La temporada es muy larga”. El mexicano volvió a recordar su situación en la última carrera: “En Miami, por desgracia, el problema técnico que me quitó la velocidad punta me impidió subir al podio. Tuve que arriesgar el ataque a Sainz en la curva 1, pero el ataque no fue exitoso”.

Una pista especial

En el Gran Premio de España, las escuderías realizarán ajustes y probarán configuraciones en un circuito que visitaron en la previa al inicio de la temporada: “Conocemos muy bien la pista en Barcelona debido a las pruebas de pretemporada. Pero el auto que probamos en febrero es muy diferente del auto que manejamos ahora, en el buen sentido, y será interesante ver los logros que hemos logrado desde entonces”, explicó Checo Pérez.