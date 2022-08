Hace pocos días, Sebastian Vettel anunció su retiro de la Fórmula 1 para la próxima temporada y dejó a para el 2023 Fernando Alonso y Lewis Hamilton como los pilotos más experimentados y que ya han marcado una era en la máxima categoría del automovilismo. Pero muchos se preguntan, ¿estarán ellos cerca de dejar sus lugares en la parrilla?

El multicampeón con Mercedes-AMG Petronas, quien no había iniciado de gran manera la temporada 2022, en los últimos Grandes Premios ha elevado considerablemente su rendimiento, al punto de lograr cinco podios en las últimas cinco carreras. Esto sin dudas lo motiva a nuevos desafíos hacia el futuro.

En diálogo con Motorsport, Lewis Hamilton dejó en claro que su retiro aún está lejos, y que eso ocurrirá cuando ya no tenga más nada para dar: "Cuando hablo del combustible que queda en el tanque, sigo luchando por esas cosas y sigo sintiendo que tengo mucho que hacer en eso. Si me detengo, todavía tendré combustible en el tanque. No creo que me vaya cuando esté quemado por completo y no me quede nada. Pero, con suerte, eso será en un tiempo".

"Estoy en esa parte de mi carrera en la que la gente con la que vine y competí durante tanto tiempo empieza a retirarse. Antes de que nos demos cuenta, Fernando ya no estará aquí. Entonces, ¿quién estará aquí? ¡Seré yo el mayor! Pero no me hace pensar en la retirada", añadió el multicampeón.

Hamilton piensa en títulos

En contrapartida, Hamilton se mostró enfocado en volver a ganar Grandes Premios para así re-encaminar a Mercedes a pelear nuevamente por títulos. “Estoy pensando en cómo puedo mejorar este coche. Estoy pensando en los pasos que debo seguir para que este equipo vuelva a ganar, ¿cuál es la hoja de ruta para ganar otro campeonato mundial?", disparó.