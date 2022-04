Sergio Pérez realizó un enorme trabajo en este último fin de semana en lo que fue el Gran Premio de Australia. Se mostró sólido en las prácticas y en la clasificación volvió a demostrar que está corrigiendo los errores que cometía el año pasado. Solamente Charles Leclerc y Max Verstappen fueron más rápidos que él, por lo que salió en una buena posición en la carrera. Ya el domingo, extendió su buen nivel y consiguió un digno segundo lugar tras el monegasco, que voló en la pista.

Es cierto que tuvo un inicio dudoso, ya que permitió que Lewis Hamilton lo rebase antes de la primera curva. Sin embargo, si repasamos su rendimiento durante todo el recorrido, fue extraordinario. Superó al siete veces campeón del mundo y más tarde, debido a un desafortunado Safety Car, perdió dos lugares (con los dos pilotos de Mercedes). Los dejó en el camino con excelentes maniobras y aprovechó el abandono de su compañero para ser el mejor conductor detrás del joven de Ferrari, lo que le sirvió para ser elogiado por Christian Horner.

Esto, sin embargo, parece que no ha convencido a la prensa internacional. La misma que lo destacó en Arabia Saudita (media de 9 puntos), esta vez despreció su tarea y no lo colocó ni siquiera entre los mejores. Por supuesto que Charles Leclerc se llevó todo el crédito por su impecable labor, pero el mexicano no cometió errores a lo largo del fin de semana, por lo que no puede tener menos puntaje que George Russell, Lewis Hamilton o Lando Norris.

Crash le dio un 7 de puntuación (1 menos que Russell, 2 menos que Hamilton, 2 menos que Norris y 1 menos que Alonso, entre otros). "Al final, Pérez sacó el máximo provecho del Red Bull con el segundo lugar en Albert Park. Sin embargo, fue una carrera complicada, perdiendo ante Lewis Hamilton en la salida antes de volver a superar al siete veces campeón. El mexicano aprovechó al máximo la velocidad superior en línea recta de Red Bull para volver a ponerse por delante de Hamilton y luego de Russell después del período del Safety Car", fue el análisis. ¿Y si lo superó dos veces a Lewis por qué esos números?

The Race le dio un 7 (0.5 menos que Hamilton, 1 menos que Norris). "Pérez rodó a solo una décima de su compañero de equipo Verstappen, pero tuvo problemas para concentrarse en la estrategia de neumáticos ideal. Su ritmo de carrera fue decente, aunque un poco por debajo del de Verstappen, y tomó el segundo puesto cuando su compañero de equipo se retiró", señaló sin más.

Planet F1 le dio un 7.5 (solo Albon y Leclerc con mejor puntuación). "No se repiten sus hazañas clasificatorias de Jeddah, pero esta fue otra actuación sólida como una roca del mexicano, que se está volviendo cada vez más confiable para Red Bull. Su punto culminante en la pista fue un pase por el exterior de Lewis Hamilton en la vuelta 10, y luego se trató simplemente de traer a casa 18 puntos muy necesarios para el equipo después del retiro de Verstappen",apuntó. El análisis que más se acerca a la realidad, aunque el puntaje pudo haber sido mayor.