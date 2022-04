Sergio Pérez no está del todo contento con los nuevos circuitos que ha empleado la Formula 1.

No está a gusto: el fuerte pedido de Sergio Pérez a la Formula 1

Sergio Pérez atraviesa un buen momento en la Formula 1. Se ha consolidado como piloto de Red Bull y en este inicio de temporada en 2022 está haciendo las cosas de gran manera. En este momento se encuentra cuarto en la tabla de pilotos, superando a Lewis Hamilton y a Max Verstappen. Y si no hubiera sufrido aquella falla en su motor en el Gran Premio de Baréin, estaría segundo solo por detrás de Charles Leclerc.

El piloto mexicano le está sacando provecho a su monoplaza, aunque ha declarado en distintas ocasiones que no está 100% cómodo con el mismo. Y esto no es lo único que lo mantiene disconforme, ya que en las últimas horas se animó a revelar que no está del todo a gusto con los nuevos circuitos empleados por la competencia. ¿Esto a qué se debe?

"Es genial que la Formula 1 se esté desarrollando tan rápido en Estados Unidos. Esta es una oportunidad para la F1 y creo que todos pueden beneficiarse", apuntó con contundencia, haciendo referencia a los nuevos GP en Miami y en Las Vegas. Sin embargo, le preocupa que los máximos directivos del torneo internacional de automovilismo más importante del planeta se dejen llevar por el dinero y olviden la historia. Por ejemplo, los circuitos de Monte Carlo en Mónaco y Spa-Francorchamps en Bélgica están a punto de finalizar contrato (fines de 2022).

"Pero al mismo tiempo sería muy bueno que todas las partes pudieran preservar la historia de este deporte. Una de ellas es manteniendo los circuitos históricos. Además, todas las partes deben asegurarse de que las nuevas pistas de F1 tengan un carácter fuerte. No veo eso en algunos de los nuevos circuitos que probé recientemente", sentenció Checo. Entre los circuitos nuevos encontramos el de Arabia Saudita, Azerbaiyán y Emilia-Romaña.

Christian Horner aseguró que no hay diferencias entre Checo y Max

"Siempre será más fácil para Sergio Pérez entrar en su segunda temporada. La brecha entre él y Max ha desaparecido. (Checo) Tuvo mala suerte en Bahréin. Hizo un trabajo impresionante en la Qualy de Jeddah, con mala suerte en carrera. Estamos encantados con su desempeño hasta ahora", admitió el jefe de Red Bull Racing, quien está muy contento con el trabajo que está realizando el mexicano.