Valtteri Bottas aseguró sentirse cómodo en Alfa Romeo, pero no dejó de lanzarle un palito a su exequipo de Formula 1.

Valtteri Bottas ha iniciado una nueva etapa en esta temporada 2022 de Formula 1. Luego de ser la segunda espada de Lewis Hamilton en Mercedes-AMG Petronas durante 5 años, firmó con Alfa Romeo y ahora se siente una persona importante en la escudería. Si bien difícilmente vuelva a tener la oportunidad de contar con un monoplaza contendiente al título, está conforme con el puesto y el trato que recibe en la actualidad.

El piloto finlandés no ha comenzado nada mal en las primeras tres fechas: obtuvo un sexto lugar en el Gran Premio de Baréin, abandonó en Arabia Saudita y salió octavo en Australia, por lo que tiene 12 puntos y está décimo en la tabla. Ya adaptado a su nuevo equipo, el conductor de 32 años volvió a cargar contra sus excompañeros ante la prensa internacional, lo que generó mucho debate en las redes sociales.

"Realmente me siento una gran parte del equipo. Es agradable tener la oportunidad de tener la autoridad necesaria sobre las cosas que ocurren. Estoy muy contento de cómo están yendo las cosas con el equipo y con mi rol en él. Siento que no solo estoy conduciendo, siento que soy más que eso. No soy solo un piloto, sino también un miembro importante del equipo", apuntó con contundencia.

A la vez que halaga a Alfa Romeo, claramente le lanza un palito a Mercedes-AMG Petronas, donde simplemente era el segundón de Lewis Hamilton. Allí, no se sentía escuchado y lo dejó en claro: "Si ahora pido algo, sucede y todos me escuchan de verdad. Es una sensación muy motivadora. Todos se están esforzando mucho en el equipo". ¿Habrá réplica por parte de Toto Wolff?

Valtteri Bottas también le pegó a Lewis Hamilton

“Fue bastante difícil en el pasado dar un paso adelante y creo que Lewis (Hamilton) en un equipo es una persona bastante dominante en cierto modo. Tenía bastante claro que no podía tener el mismo papel allí que el que tengo ahora aquí", sentenció Valtteri Bottas, quien todavía parece dolido de no haber continuado en Mercedes. Cabe resaltar que Toto decidió no renovarle contrato y fichar a George Russell, joven británico.