Uno de los pilotos con mejor inicio de temporada de Formula 1 y que más conforme está con lo hecho hasta el momento es Valtteri Bottas, flamante contratación de Alfa Romeo. Si bien lo entristeció y mucho salir de Mercedes-AMG Petronas, escudería a la que le aportó 5 títulos de constructores en 5 años, este cambio le está dando muchas alegrías. Además de que tiene un coche bastante aceptable, su exequipo la está pasando verdaderamente mal.

Parece que llegó el fin de la hegemonía de los alemanes, y esto ha quedado evidenciado en los primeros cuatro Grandes Premios: Ferrari y Red Bull Racing le han sacado una diferencia muy importante en cuanto a rendimiento. Tal es así que el finlandés tiene la oportunidad de cruzarse en la pista con Lewis Hamilton, su excompañero, y George Russell, quien lo reemplazó. Y él disfruta como un nene.

"Fue una buena carrera (GP de Emilia-Romaña), aun habiendo contactado en la curva 2. Por suerte no hubo daños. La parada nos comprometió un poco la carrera. Después de eso, tuvimos un ritmo fantástico, pude ir a fondo durante toda la carrera y alcancé al Mercedes. Pero, por desgracia, no tenía el ritmo suficiente al final para adelantarlo", admitió Valtteri Bottas ante los medios internacionales.

El experimentado conductor de 32 años cruzó la meta en quinto lugar en Imola: a menos de un segundo de Russell y ¡8 lugares por encima de Hamilton! Este resultado le permite estar a solamente 4 puntos (en la tabla de pilotos) del británico que lo opacó durante toda su estadía en Mercedes, por lo que está más que contento. "Es muy divertido pelear contra Mercedes", lanzó entre risas. ¡Lo van a terminar odiando!

Valtteri Bottas, nuevamente contra Mercedes

No es la primera vez que Valtteri Bottas lanza un puñal contra su exescudería desde el inicio de esta temporada: de hecho, ya lo hizo tres veces. La declaración que más impacto tuvo fue la segunda, la cual tuvo lugar tras el Gran Premio de Australia. "Realmente me siento una gran parte del equipo. Es agradable tener la oportunidad de tener la autoridad necesaria sobre las cosas que ocurren. Estoy muy contento de cómo están yendo las cosas con el equipo y con mi rol en él. Siento que no solo estoy conduciendo, siento que soy más que eso. No soy solo un piloto, sino también un miembro importante del equipo", apuntó, con clara indirecta para Mercedes.