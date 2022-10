Max Verstappen estrenará el título de bicampeón mundial en el próximo Gran Premio de los Estados Unidos, a disputarse en el Circuito de las Américas, donde Red Bull Racing presionará fuerte para encaminarse al campeonato de constructores, lo cual requerirá de una gran actuación de equipo junto a Sergio Pérez.

Mientras desde la escudería austríaca anticiparon que harán todo para obtener el doblete con Checo, el padre de Max rompió el silencio con nuevas (¿e innecesarias?) declaraciones comparando a los compañeros que ha tenido su hijo. Y por supuesto, ha vuelto a dar que hablar.

A pesar del gran trabajo que viene haciendo el mexicano, Jos Verstappen consideró que Pérez no ha sido el mejor coequipero de su hijo, sino Daniel Ricciardo. Pues afirmó que el australiano tenía una gran relación con Max y fue quien más lo hizo aprender en la Fórmula 1

"Lo encuentro muy difícil de decir. Creo que tal vez aprendió más de Daniel Ricciardo, un buen compañero con el que se llevaba muy bien. Max era un chico joven entonces y Ricciardo realmente bueno, una bestia clasificatoria", declaró el expiloto neerlandés en diálogo con la F1.

En referencia a Ricciardo, el padre de Max dijo que su actual problema es que el monoplaza no lo acompaña, mientras que su experiencia hace que no logre adaptarse tan fácil a los cambios: "También creo que el coche le sentaba bien entonces y eso es un problema de Ricciardo ahora. El coche no le sienta muy bien. Hay cosas que no le quedan tan bien a Ricciardo y por eso no sale".

"El guardia joven se adapta más fácilmente. Ya sabes: no debes mover un árbol viejo. Tienes con algunos conductores mayores, y eso me incluye a mí, un cierto estilo que ha crecido de esa manera. Y eso es difícil de cambiar. Un joven así se adapta más fácilmente", concluyó.