En las últimas horas se dio a conocer el gran bombazo de la Formula 1 de cara a la temporada 2023: Fernando Alonso camibará de escudería. Abandonará Alpine, donde no está para nada contento ya que el rendimiento del coche no es el óptimo y tiene un compañero que le trae muchos problemas, para sumarse a las filas de Aston Martin, quien estaba en la búsqueda de un conductor tras el anuncio de retiro de Sebastian Vettel.

A sus 41 años, uno de los mejores pilotos de la historia le ha dado una gran noticia a sus fanáticos y a los seguidores del automovilismo en general. A pesar de que el equipo de Reino Unido no está para nada bien en el actual campeonato mundial (noveno en la tabla de constructores), los directivos tienen confianza en mejorar para el futuro cercano y hasta incentivan al asturiano con la posibilidad de volver a estar en lo más alto de la parrilla.

"La pasión y el deseo de rendir del que he sido testigo me convence para mantener mi disfrute y compromiso al deporte. Pretendo ganar de nuevo en este deporte, así que tengo que aceptar oportunidades que yo sienta que están bien. Me siento agradecido por la confianza depositada en mí en esta aventura multianual. Quiero ser parte de una organización que está comprometida a aprender, desarrollarse y a tener éxito", apuntó con contundencia, lanzando una clara amenaza a los actuales pilotos que pelean títulos como Verstappen, Hamilton y hasta Sergio Pérez.

Más adelante detalló: "He estado pendiente del equipo mientras atraían a grandes personas con pedigrís ganadores y he sido consciente del enorme compromiso que tienen con las instalaciones nuevas y con sus recursos en Silverstone. Nadie en Fórmula 1 hoy está demostrando una visión más grande ni un compromiso tan absoluto para ganar y eso hace que sea una oportunidad realmente emocionante para mí".

"Todavía tengo el hambre y la ambición para luchar para estar delante y quiero ser parte de una organización que está comprometida a aprender, desarrollar y tener éxito. Todos sabemos que hay que hacer mucho para llegar a estar delante y que debemos aplicar todas nuestras energías en trabajar juntos para encontrar rendimiento", sentenció Fernando Alonso.