En la temporada 2022 de la Fórmula 1, Sergio Pérez ha terminado de consolidarse en el segundo asiento de Red Bull Racing, al punto de encontrarse peleando por finalizar como subcampeón mundial por detrás de Max Verstappen. Con el correr del tiempo, el mexicano se ha ganado los elogios de los máximos referentes del equipo, aunque al parecer no siempre existió confianza plena en él.

Jimmy Morales, director de la Escudería Telmex, confesó en las últimas horas que Helmut Marko ha terminado por confiar en Checo debido a sus buenos resultados, pero en un principio no apostaba por la llegada del piloto a la escudería austríaca. Según sus propias palabras, fue Christian Horner quien pujó por el tapatío.

"La gente de Red Bull lo tiene bien claro y yo no veo a nadie más contento, el que no lo quería tener en un principio allá adentro era el doctor Marko (Helmut), y Christian (Horner) empujaba mucho por Checo. Hoy, el doctor Markos está feliz de la vida con Checo. Imagínate el trabajo interno que está haciendo, que obviamente es muy secreto y que en la parte de los críticos o en la parte que no tiene la injerencia del equipo es muy difícil conocerla", declaró Morales para Marca Claro.

La brecha con Max Verstappen

Por su parte, el director de Telmex confesó que Sergio Pérez aún corre de atrás al interior de Red Bull, debido a que cayó en un equipo armado para una super estrella como Max Verstappen, aunque consideró que en los últimos tiempos se ha acortado la brecha.

"La verdad es que estamos enfrentándonos en casa con un súper talento, un fuera de serie, que en muchas décadas no habíamos tenido en la Fórmula 1 que se llama Max, él ya estaba ahí. Cuando llegas a un trabajo, en el que ya todo va encaminado, para encontrar quién te va a traer el cafecito, dónde te sientas, cuál es tu escritorio, nosotros llegamos en ese punto y la brecha que teníamos la hemos recortado muchísimo y poco a poco la estamos acortando más", sentenció.