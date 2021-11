Después de una temporada con algunos traspies, el piloto británico, Lewis Hamilton, reveló en conferencia de prensa desde Brasil, que se siente confiado en lo que su equipo lo puede ayudar a lograr: "Todos los años estamos en momentos diferentes, sufrimos una presión distinta dentro y fuera de la pista, definiticamente esta ha sido una de las temporadas muy competitiva, pues todo mi equipo ha hecho lo mejor posible para tratar de ser invencibles".

Pero a Lewis no sólo le interesa lo que logre dentro de los asfaltos de la Formula 1, también está comprometido en conseguir cambios reales y ser un referente como lo hizo en su momento Ayrton Senna: "Totalmente, uno de mis enfoques ha sido trabajar con mi equipo, pero también he intentado enfocarme en la responsabilidad que tiene el deporte con la sociedad, ser más diverso, volverme un faro para la inclusión, que seamos un medio para la inclusión, estoy muy emocionado de lo que podamos lograr en próximos años".

Y también aprovechó para revelar algunas pasiones como lo es el futbol, pues él no ha dejado de apoyar talento e incluso es algo que disfruta mucho hacer: "Siempre me ha gustado mucho el futbol, y en especial el equipo de brasil, soy un gran fan, y es que hay muchas similitudes conmigo empezando por el casco que he usado con los colores amarillo, y por ejemplo cuando estoy en los videojuegos siempre pido al equipo de brasil", señaló el volante, quien también se dijo amigo cercano de Neymar.

"Estoy en bastante contacto con Neymar, hoy en la mañana justamente estaba platicando con él, intento jugar y verlo por televisión cuando no puedo ir al estadio, pero no sólo soy fan de futbolistas, también brasil tiene grandes estrellas como Ayrton Senna, él ha sido un gran ejemplo, y me gustaría llegar a ser así de influyente con la gente para poder crear un verdadero cambio".