Luego de haber perdido las últimas seis carreras contra Red Bull, un excampeón del mundo de la Fórmula 1 marcó que Mattia Binotto es el gran culpable de no darle soluciones a Ferrari.

Sin duda, lo realizado por Ferrari a estas alturas de la temporada deja mucho que desear debido a que no lograron mantener la diferencia obtenida con Red Bull tras ganar dos de las tres primeras carreras. Por otra parte, quien explicó el motivo de este momento inusual por parte de los italianos fue Mika Häkkinen, dos veces campeón del mundo, al decir que le falta la experiencia para luchar por un campeonato llevar a cometer erre absurdos, por lo que culpó a la dirección del equipo por no dar soluciones.

Lo sucedido en Bahréin, Arabia Saudita y Australia mostraba la sorpresa que daba la Scuderia debido a que reapareció con su F1-75 para dominar la categoría, la cual fue muy festejado por Charles Leclerc quien comentó que había sido un largo camino el que habían recorrido para tener el mejor auto. Sin embargo, desde Emilia – Romaña en adelante todo fue del Toro Rojo.

Por otra parte, quien habló respecto a Ferrari fue un viejo conocido de los italianos, Mika Häkkinen. El dos veces campeón del mundo, que sufrió con Michael Schumacher, comentó que el equipo de Maranello no sabe lo que es pelear los campeonatos, y culpó a la dirección de la Scuderia por no dar tranquilidad para que no se comentan ese tipo de fallas.

"Incluso un error puede ser desastroso. Si tardan, aunque sea un segundo más en cambiar una rueda, ya se llevan muchas críticas. Tienen muchos mecánicos, pero mira ¿cuántos de ellos han ganado un campeonato mundial? No muchos", comentó Häkkinen en un video para la casa de apuestas Unibet.

Y agregó: “Hay más presión sobre ellos porque saben que tienen la oportunidad de ganar el campeonato este año. Depende de la dirección del equipo el tranquilizarlos y hacerlos funcionar correctamente”. Cabe recordar que Red Bull es primero en el campeonato de constructores con 304, mientras que Ferrari es segundo con 228, mientras que en el de pilotos es líder Max Verstappen con 175 puntos, segundo Sergio Pérez con 129 y tercero Charles Leclerc con 126.