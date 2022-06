El piloto tapatío no tuvo hasta el momento un bien fin de semana, pero buscará reivindicarse y alcanzar una hazaña que ya conoce en ese circuito.

Pese a que llegaba en un gran momento, con varios podios obtenidos y en el segundo lugar del Campeonato Mundial, Checo Pérez no tuvo el mejor comienzo de fin de semana en el GP de Canadá. Ya en las Prácticas Libres sus tiempos no fueron los mejores, pero en la Qualy 2, el mexicano se accidentó y no logró terminar la clasificación en pista.

Checo Pérez largará entonces este domingo desde el 13° lugar, luego de lo que fue una desafortunada clasificación. Sin duda, no es el mejor lugar para llevar a cabo una estrategia, pero el piloto oriundo de Guadalajara tiene un gran recuerdo en ese mismo circuito, cuando comenzó atrás y terminó subiendo al podio.

Cabe recordar que en sus anteriores escuderías, Checo Pérez acostumbró a largar fuera de los puestos de privilegio, por lo que se trata de un escenario que ya conoce. Sin embargo, Checo buscará inspirarse en el GP de Canadá 2012, cuando largó desde el 15° lugar y terminó tercero. En esta ocasión, incluso, cuenta con uno de los mejores monoplazas de la parrillahttps://bolavip.com/mx/f1/Alerta-de-lluvia-en-Canada-Como-le-ha-ido-a-Checo-Perez-en-el-2021-en-pista-mojada-20220617-0063.html, por lo que desde ese lugar, tiene motivos para ilusionarse.

En ese entonces, el mexicano corría con la escudería Sauber, y terminó por detrás de Lewis Hamilton y Romain Grosejean. Aquel fue, además, el segundo podio de su carrera. Ahora, lleva cinco en el Campeonato Mundial de 2022, donde su compañero de equipo, Max Verstappen, es el gran favorito a quedarse con la nueva edición del GP de Canadá.

La autocrítica de Checo Pérez

El mexicano no se anduvo con vueltas y asumió la responsabilidad de lo ocurrido el sábado: “Un error de mi parte y pido disculpas a todo el equipo. Teníamos un gran auto para pelear por un mucho mejor lugar. Cometí un error de mi parte. Ahora hay que pensar en mañana, estar listos y tratar de recuperarnos para sumar algunos puntos”, señaló tras su mala clasificación.