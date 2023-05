La Fórmula 1 se prepara para el Gran Premio de Miami, la quinta carrera de la temporada 2023. La pelea por el campeonato está liderada por Max Verstappen y Sergio Pérez, quienes han demostrado un gran rendimiento con el RB19 y dejaron en claro que existe una gran diferencia con el resto de coches.

La pista temporal del Miami International Autodrome es el escenario de esta nueva batalla entre los compañeros de Red Bull Racing y SuperMax, vigente bicampeón mundial de la categoría, se encuentra motivado para enfrentar a Checo en una carrera que promete ser emocionante. En Azerbaiyán se fue bastante decepcionado, por lo que va por una pequeña revancha.

Al neerlandés le preguntaron en conferencia de prensa si habrá otra "batalla" con Pérez, a lo que respondió: "¡Eso espero! Creo que el coche es muy rápido. Pero sí, vamos a ver. Sabemos que en clasificación está apretado, pero luego en la carrera normalmente nuestro coche es bastante bueno".

Más adelante, además, aseguró que se lleva mejor de lo que todos piensan con su compañero de equipo: "Es tan pronto en la temporada, sabemos que tenemos un coche muy rápido. Así que es normal que sea entre los dos, ¿no? Por el momento. Así que no hay nada nuevo. Y sí, entre nosotros, tenemos un buen entendimiento, una buena relación. En lo que queremos centrarnos es en intentar hacer el coche mejor y más rápido para intentar estar por delante de los demás. Ese es el objetivo principal".

Por último, Max Verstappen admitió que los circuitos urbanos no son sus favoritos y es ahí donde puede perder el mano a mano con el aficionado del América. "Creo que a veces algunas pistas probablemente se adaptan un poco mejor a uno y probablemente para Checo, su estilo de conducción y la forma en que le gusta el coche probablemente se adapte un poco mejor a un circuito urbano. A mí personalmente no me gustan los circuitos urbanos. Así que probablemente haya algo de eso. Prefiero las curvas rápidas, pero así son las cosas. Hay algunos circuitos urbanos en el calendario, y también algunas pistas normales", mencionó.