La temporada 2022 de la Fórmula 1 se aproxima al próximo Gran Premio de Azerbaiyán y Max Verstappen se prepara para competir por seguir ampliando la ventaja en la tabla mundial de pilotos. Sin embargo, en las últimas horas sorprendieron unas declaraciones del último campeón del mundo, que indican que podría decir adiós al Gran Circo tras acabar su contrato con Red Bull Racing.

A principios de año, el neerlandés confirmó la renovación de su vínculo con la escudería austríaca hasta 2028, el más largo de la parrilla hasta el momento. Mad Max lleva desde los 17 años en la categoría reina del automovilismo, y de acuerdo a sus propias palabras, no descarta dejar de competir por cansancio o para probar otras competencias icónicas como las 24 horas de Le Mans. Para ese momento, contará con 31 años de edad.

"No he decidido todavía lo que haré tras terminar mi contrato en 2028, quizá pare. He estado en Fórmula 1 desde los 17 años, es mucho tiempo y ya llevo muchas temporadas aquí, puede que quiera hacer algo diferente. Me gustaría probar otro tipo de carreras, de larga distancia", reveló Verstappen para Sky de Alemania.

"Puede que esté cansado después de viajar durante tanto tiempo, podría querer una vida más simple y correr solamente las carreras que me gusten. En mi caso, mi problema es que siempre que participo en algo, realmente quiero ganar", añadió.

Verstappen descarta seguir en otro rol en la F1

Consultado por la posibilidad de continuar en el paddock en otra faceta al momento de dejar de conducir, Max Verstappen asegura que eso no lo motiva, y sí poder disfrutar de otras cosas en su vida: "No me veo como analista o con un rol diferente dentro de un equipo en el futuro, no tengo la motivación para eso. Cuando ya no vuelva a pilotar, haré otro tipo de cosas divertidas".