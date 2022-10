Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, lanzó una contundente declaración sobre la posibilidad de que la FIA le quite el trofeo a Max Verstappen.

Cuánta polémica se ha generado en el mundo de la Formula 1 en la última semana. Max Verstappen se consagró como campeón en Japón y cosechó su segundo título consecutivo, dándole una enorme alegría a Red Bull Racing. Sin embargo, los festejos duraron poco en la escudería austríaca ya que se supo que rebasaron ligeramente el tope prespuestario de la temporada 2021...

Esta noticia no pasó para nada desapercibida, ya que inmediatamente el resto de equipos (sobre todo Mercedes-AMG Petronas y Ferrari) exigieron a la Federación Internacional del Automóvil por una sanción ejemplar. En cuestión de horas comenzaron a surgir fuertes rumores sobre las consecuencias que podría sufrir el elenco de Sergio Pérez.

Uno de los más resonantes fue el que implicaba la quita del título a Max Verstappen, algo que quedaría en la historia de la competición. En Red Bull, ante esta situación, rápidamente se atajaron. "No admitimos la culpa. Seguiremos demostrando nuestro caso. Pero ya puedo decir con seguridad que la idea de que Max Verstappen pueda ser despojado de su título suena ridícula. Al fin y al cabo, en el pasado hemos visto a otros equipos cometer infracciones mucho mayores y salir impunes", apuntó Helmut Marko.

El asesor de la escudería austríaca, además, reveló que éste no es un tópico terminado y pelearán contra la organización: "No quiero decir mucho sobre el tema, pero seguimos creyendo que no hemos infringido las normas presupuestarias en absoluto. Todavía estamos en una disputa al respecto con la FIA, veremos a dónde nos lleva".

La FIA, por el momento, ha señalado que estudiará el caso de manera exhaustiva para poder determinar cuál es el castigo más justo para los de Milton Keynes. Aún así, el pedido de los rivales parece ser exagerado: la descalificación para Max Verstappen y Sergio Pérez suena como algo irreal si vemos el historial de sanciones que se han considerado en el pasado.