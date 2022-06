El Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2022 tiene a Max Verstappen como el único líder, escoltado por su compañero de equipo, Checo Pérez. Sin embargo, la actual temporada presenta un caso atípico, y es el de las reiteradas quejas de los pilotos por los golpes físicos que reciben producto del rebote que tienen los monoplazas.

Varios son los pilotos que han alzado la voz contra la FIA para visibilizar las posibles consecuencias que podrían tener las actuales condiciones para su salud a futuro. Te contamos cuáles fueron los argumentos de cada uno.

Carlos Sainz

"No necesito consejos de expertos para saber que 10 años así van a ser duros, y que vas a necesitar trabajar mucho en movilidad, flexibilidad. Voy a necesitar invertir en salud, en la salud general del cuerpo. Probablemente es una cuestión de la que creo que como pilotos no nos gusta hablar mucho porque no nos gusta parecer, digamos, débiles. Creo que llegó un punto en el que en la reunión de pilotos, todos nos miramos y dijimos, tenemos que hacer algo. Porque está bien, una carrera, pero ¿podemos hacer 10 años más así? Lo dudo. Así que le pedimos amablemente a la FIA que investigue, que no se escuche demasiado a los equipos, y que nos escuche a nosotros, que estamos diciendo que está llegando a un punto en el que estamos sufriendo, todos nosotros, para manejar esto".

George Russell

"Cuando vas por la recta a más de 320km/h y estás chocando contra el suelo, seguro que no elegirías tenerlo así. Y los coches son, obviamente, extremadamente rígidos, y no están pensados para ser una conducción cómoda. Supongo que casi se puede comparar con los futbolistas. No sé en qué época fue, en los '60, en los '70, en los '80, cuando tenían los balones de fútbol enormemente pesados y se investigó y se analizó que había consecuencias para la salud de estos chicos que cabeceaban el balón, y se cambiaron las cosas. La F1 es el centro de la innovación, no hay razón para que no podamos encontrar una solución científica para esto.

Lewis Hamilton

“Tengo que pensar en toda la gente que confía en mí para conseguir esos puntos. Así que eso es realmente en lo que yo estaba centrado. Pero esto es definitivamente lo peor. Todos los pilotos juntos lo están discutiendo en la reunión de pilotos. Y en última instancia, creo que ninguno de nosotros quiere seguir teniendo este rebote durante los próximos cuatro años de este reglamento. Así que estoy seguro de que los equipos trabajarán en ello".

Esteban Ocon

"Creo que ninguno de nosotros quiere sonar como divos o nos quejamos de que los coches son demasiado duros de conducir. Pero tenemos que darnos cuenta de que no es saludable de cara al futuro. No el porpoising necesariamente, creo que es la rigidez de los coches en general, que son grandes golpes en las largas rectas, y no podemos preparar nuestro cuerpo para eso. Así que sí, habrá alguna parte de nuestro cuerpo dolorida mañana. Creo que es algo que la FIA va a estudiar probablemente en el futuro, y es algo que apoyaremos".

Pierre Gasly

"No es saludable, eso es seguro. He tenido una sesión de fisioterapia antes y después de cada sesión en pista, porque mis discos (vertebrales) se resienten. No tienes literalmente ninguna suspensión. Sólo te golpea la columna vertebral. El equipo me pregunta: 'OK, ¿podemos comprometer la puesta a punto?', y yo comprometo mi salud por el rendimiento. Y siempre lo haré, porque soy un piloto y siempre voy a por el coche más rápido que pueda. Pero no creo que la FIA deba ponernos en un rincón en el que tengas que negociar entre la salud y el rendimiento. Esa es la parte complicada, y claramente no es sostenible. Así que eso es lo que discutimos en la reunión informativa de los pilotos y les alertamos sobre este problema, e intentamos pedirles que encuentren soluciones para evitar que acabemos con un bastón a los 30 años".

Daniel Ricciardo

"Tengo miedo de sentir lo que sintieron los demás, porque honestamente, hoy fue malo. Realmente he sufrido. Y simplemente es doloroso, pero supongo que como antinatural, es literalmente como si alguien te rebotara así como un jugador de baloncesto profesional cuando recibe el balón muy bajo y regatea. Así que definitivamente no es bueno. Y no es normal. Y creo que sí tenemos que hacer algo, especialmente si George y Lewis, por ejemplo, sé que han tenido tanta mal porpoising, si lo están sintiendo peor, lo que probablemente es, no puedo imaginar lo que están sintiendo, porque fue doloroso".