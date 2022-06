Con un Mercedes-AMG Petronas peor de lo que todos imaginábamos, la pelea por ambos campeonatos mundiales de la Formula 1 en este 2022 parece estar entre Ferrari y Red Bull Racing. Los italianos comenzaron de manera casi perfecta y con una contundente dominancia; pero los austríacos respondieron rápido y ya acumulan cuatro triunfos de manera consecutiva. Y justo en el momento más flojo de su equipo, Mattia Binotto lanzó una declaración más que polémica.

El jefe de la escudería de Maranello platicó en exclusiva con la BBC y le tiró toda la presión a los conducidos por Christian Horner, quienes actualmente lideran en la tabla de pilotos y en la tabla de constructores. A pesar de que sus coches son extremadamente competitivos y Charles Leclerc y Carlos Sainz están en un buen nivel, aseguró que ser campeones no es lo que están buscando...

"Nos marcamos el objetivo de volver a ser competitivos en 2022. Así que nuestro objetivo es ser competitivos, no ganar el Campeonato y sería algo completamente equivocado cambiar el objetivo a 'vamos a intentar ganar el Campeonato porque somos muy competitivos'. Ser competitivos es un hecho y ser campeones del mundo es otro nivel", admitió el directivo suizo sorprendiendo a propios y extraños.

Más adelante detalló: "Decir eso es quizás quitar algo de presión al equipo, pero también creo que estaría mal como gestor cambiar los objetivos respecto a los que les dimos. Sin duda lo que intentamos hacer es abrir un ciclo, convertirnos en campeones del mundo y no sólo una vez, intentar mantenernos ahí, pero creo que llevará tiempo. Nuestra mentalidad interna es que todavía tenemos que mejorar como equipo para ser capaces de ganar un campeonato".

"No significa que no vayamos a hacerlo. Quizás lo hagamos tan pronto como sea posible, pero somos conscientes del hecho de que es más que ser competitivo. La ambición está ahí, cada persona que trabaja para Ferrari tiene la ambición. No creo que necesitemos recordárselo. Lo más importante es dejarles centrarse en nuestro proceso de mejora continua, para que cada carrera sea una oportunidad de revisar las lecciones aprendidas y de hacerlo mejor. Es importante mantenerse centrados en cada carrera. No estamos mirando a las clasificaciones", sentenció Binotto.