El asesor de Red Bull Racing no se quedó callado tras el polémico final en el Gran Premio de Italia.

El Gran Premio de Italia significó una nueva victoria para Max Verstappen, quien se encamina hacia el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1. Sin embargo, el final de la carrera estuvo teñido de polémica después de que Daniel Ricciardo quedará varado en la pista durante la vuelta 47.

El McLaren quedó detenido en la pista por un problema técnico y el proceso de quitarlo se demoró demasiado tiempo. Los minutos corrieron, la parrilla de salida no logró ser reordenada, y los monoplazas debieron culminar el giro 53 por detrás del Virtual Safety Car.

Cuando podía pensarse que Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, no hablaría sobre la polémica debido al triunfo del piloto neerlandés, fue fiel a su costumbre y no se quedó callado. El austríaco arremetió contra la FIA y aseguró que el Gran Premio de Monza no debía finalizar con el Coche de Seguridad.

"Definitivamente fue la decisión equivocada. El coche de seguridad eligió al piloto equivocado y no debería haber adelantado a los que estaban una vuelta atrás. Sin todo eso, podríamos haber tenido un gran final. Si ese hubiera sido el caso, habría sido más difícil para nosotros y habríamos estado en desventaja. Pero los intereses del deporte deben ser lo primero", declaró para Sky Alemania.

"También creo que los oficiales deben trabajar más rápido, tuvieron suficiente tiempo para levantar el auto. En este circuito, la parrilla necesita mucho tiempo para completar una vuelta. Pero a pesar de eso, el final de la carrera está arruinado", añadió Marko.

Quiere a un Verstappen récord

Después de que Max Verstappen cruce la bandera a cuadros por quinta ocasión consecutiva, Helmut Marko avisó que el neerlandés podría convertirse en el piloto con más triunfos en una sola temporada: "Tuvimos una clara ventaja de velocidad ya que Max logró retomar el liderato con una velocidad increíble. Tal vez podamos obtener 14 victorias esta temporada".