A pesar de que el mexicano Sergio “Checo” Pérez ha demostrado calidad y contundencia en sus resultados en lo que es su segunda temporada con el equipo de Red Bull Racing, todavía giran alrededor de él muchas envidias pues algunos creen merecer más su asiento que él. Y es que cabe recordar que el equipo austriaco fue muy cuestionado cuando le dio una oportunidad al tricolor, quien ha respondido con creces.

Uno de sus detractores es el piloto francés de Alpha Tauri, Pierre Gasly, quien no se conforma y volvió a insistir en arrancarle el puesto al originario de Guadalajara, Jalisco: "Me siento listo. Siento que he mostrado mi potencial. He demostrado que soy capaz de cumplir una vez que tengo las herramientas que necesito en mis manos para hacerlo. Pero luego, también los entiendo. Es su decisión, estoy bien con eso”, señaló a racefans.

De acuerdo con Gasly el asiento de los austriacos no está tan lejos de sus manos: “Tiene que haber voluntad de hacer las cosas juntos, de tener el mismo objetivo en mente. El conductor que soy hoy es mucho mejor que el que era después de un año. Si vieron en ese momento que era el adecuado para el equipo después de tan poco tiempo, entonces ahora hay aún más razones para pensar que estoy preparado para obtener ese asiento".

El coequipero de Yuki Tsunoda no quitó el dedo del renglón y volvió a confirmar que su objetivo es volver al equipo de Verstappen y Pérez, por lo que tiene en la mira desbancar al mexicano: "Creo que siempre he dicho que, en este momento, mi prioridad es discutir con Red Bull y ellos siempre tendrán prioridad sobre los demás. Porque estoy muy agradecido por todo lo que han hecho en mi carrera y soy consciente de que nunca estaría aquí sin el apoyo de Helmut y Red Bull en estos últimos años”.

Y es que Gasly ya tuvo la oportunidad que está aprovechando Pérez, pues se subió a un Red Bull, pero no convenció, a pesar de ello, el francés le echó la culpa a la suerte: "Le dije a Helmut la última vez que en realidad esta es la relación más larga que he tenido en mi vida, ¿sabes? Nueve años con Red Bull. Han sido ocho años y medio de éxito, luchando por las mejores posiciones, teniendo un viaje muy, muy exitoso juntos. Hubo seis meses que no funcionaron por las razones que conocemos. Pero estoy seguro que va a haber conversaciones y ver qué es lo bueno. Sé que están contentos con la forma en que funciona para ellos en este momento y eso también funciona para mí”.