Desde hace tiempo se viene hablando de la situación del segundo asiento de Red Bull Racing. El contrato de Sergio 'Checo' Pérez finaliza en diciembre de 2022 con la escudería, y si bien el mexicano está haciendo las cosas bien, desde las autoridades afirmaron que se tomarán el tiempo necesario para decidir.

La principal amenaza se llama Pierre Gasly, quien finaliza su contrato con la marca en diciembre de 2023 y amenaza con llegar al equipo principal, o de lo contrario podría marcharse. "Ya no es confidencial que sólo tenga un año más de contrato después de éste. Y es obvio que, o llegamos a Red Bull, o no llega. De lo que ocurra después, es demasiado pronto para hablar", declaraba el francés hace dos meses.

Sin embargo, de acuerdo al director de la escudería AlphaTauri, Franz Tost, su piloto debería cuidarse, pues salir de la empresa de las bebidas energéticas podría ser una mala decisión. "Todavía no hemos tenido esta discusión, porque todavía tiene contrato. Y tengo que decir que siempre hay que tener cuidado. AlphaTauri es un buen equipo. Ciertamente no somos uno de los mejores equipos, pero estamos progresando", le dijo el jefe de equipo a Formel1.de.

"Y no hay un gran número de asientos que, sin duda, me parezcan mejores. Puedes contarlos: Ferrari, no creo que sea una opción para Ferrari, ellos tienen sus pilotos. Entonces, Red Bull: ahí, es muy posible. Y en Mercedes, tampoco creo que consiga un asiento allí. En cuanto a los otros equipos, no estamos tan lejos de ellos. Hay que pensar bien en un comienzo. Tiene que ser un lugar en el que pueda decir: 'Sí, esto es mejor, voy a ganar terreno aquí, y con este equipo puedo ganar el título mundial'", le advirtió.

Tost ve que Pierre Gasly puede darle éxitos a Red Bull Racing

Tost está encantado con el nivel de Gasly, a quien llenó de elogios y no dudó en posicionar como uno de los futuros líderes (¿y en Red Bull?): "Tiene tres años más de experiencia, y obviamente eso se nota. En primer lugar, en cuanto a la madurez personal, y en segundo lugar, en cuanto a los comentarios técnicos. Pierre fue el líder técnico de nuestro equipo el año pasado, porque Yuki [Tsunoda] era un novato, y desempeñó muy bien ese papel. Su conocimiento de los neumáticos también alcanzó un nivel muy alto en ese tiempo. Y yo diría que si Pierre tiene un buen coche, todavía está en condiciones de correr en la parte delantera".

"Si Pierre Gasly tiene un entorno súper bueno, si todo está bien con el coche, entonces puede ganar carreras. Y si puedes ganar carreras, puedes ganar un título mundial, pero por supuesto los planetas tienen que alinearse. Personalmente, diría que se trata de que esté en el lugar adecuado en el momento adecuado; no depende tanto de su capacidad, porque Pierre ya ha demostrado antes que puede ganar campeonatos. Ganó el campeonato de Fórmula 2 cuando se llamaba GP2, y también ha ganado carreras en las categorías inferiores. Tiene madera para tener mucho éxito", añadió.