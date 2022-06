En 2011, Checo Pérez no pudo completar el fin de semana en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 y fue reemplazado tras la primera práctica libre. Conoce qué le pasó al tapatío y por qué se perdió la carrera en Montreal.

Luego de haber finalizado en la segunda posición en Azerbaiyán, Sergio Checo Pérez buscará ratificar las sensaciones positivas y volver a luchar por la victoria cuando dispute el Gran Premio de Canadá. La novena jornada de la temporada 2022 de la Fórmula 1 se llevará a cabo este domingo 19 de junio, en el Circuito Gilles Villeneuve de la ciudad de Montreal.

Hasta el momento, el piloto de Red Bull ocupa el segundo puesto del campeonato de pilotos a raíz de su actuación en la pasada fecha. Por lo tanto, escolta a su compañero de equipo y actual campeón del certamen mundial de automovilismo, Max Verstappen, mientras que el tercer lugar del podio le pertenece al integrante de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc.

En este escenario, el tapatío intentará consolidarse en los principales escalones de la competencia en el próximo capítulo del campeonato. Sin embargo, no conserva un buen recuerdo de su primera experiencia en el evento canadiense, ya que no pudo completar el fin de semana de actividad. A continuación, conoce por qué se perdió el GP de Canadá en 2011.

¿Qué le pasó a Checo Pérez en el GP de Canadá 2011 y por qué se perdió la carrera?

Checo Pérez tenía previsto realizar su presentación en Canadá en la edición 2011, pero finalmente no pudo participar de la carrera. Esto se debe a que fue reemplazado después de la primera sesión de entrenamiento tras haberle comunicado a Sauber, escudería a la que representaba por entonces, que no se encontraba en buenas condiciones físicas.

Los inconvenientes fueron productos del accidente que sufrió en el Gran Premio de Mónaco en la jornada anterior, cuando sufrió un impacto durante el transcurso de la tercera práctica libre. Aquel choque lo obligó a perderse las fechas en Montecarlo y Canadá para poder recuperarse.

El lugar del mexicano terminó siendo ocupado por el español Pedro Martínez de la Rosa, quien era el piloto de prueba de McLaren y logró culminar en el puesto 12 en Montreal.

"Claro que quería correr y no tenía duda alguna de que estaba bien. Pero por desgracia parece que no es el caso. Estoy profundamente disgustado. Hablé con el equipo después de la sesión y les dije que no estaba al cien por cien. Yo solo quiero correr cuando esté al cien por cien. Necesito más tiempo para recuperarme", explicó Checo luego del mencionado abandono.

Cuándo y a qué hora se corre el GP de Canadá 2022 de la Fórmula 1

La carrera, correspondiente a la novena fecha de la temporada 2022, se disputará este domingo 19 de junio.

Horario por país

México: 13:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

Panamá: 13:00 horas

Perú: 13:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

Chile: 14:00 horas

Paraguay: 14:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Estados Unidos: 11:00 horas PT y 14:00 horas ET

España: 20:00 horas