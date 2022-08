Después de lo que fuera el desarrollo del receso veraniego, se viene un nuevo fin de semana de competición, en este caso con lo que va a ser el desarrollo del Gran Premio de Bélgica en la decimocuarta jornada por la Fórmula 1. Spa-Francorchamps aguarda por una nueva cita tratándose de uno de los trazados más importantes en la historia de la competición.

El trazado muestra modificaciones con respecto al año pasado, principalmente en las instalaciones de seguridad. Hay una segunda vuelta adicional a las curvas Eau Rouge, la más destacada del mismo, y Raidillon. Sumado a eso, se añadieron gravas de escapatoria en seis curvas del circuito, más precisamente La Source, Raidillon, Blanchimont, Les Combes, Stavelot y Pouhon.

Ante ello, lo que vamos a conocer es quiénes fueron los últimos cinco ganadores del GP de Bélgica. Cabe resaltar que de cara a lo que acontecerá los días 26, 27 y 28 de agosto, la realidad es que Max Verstappen es el puntero del campeonato con 258 unidades, seguido por Charles Leclerc de Ferrari con 178, sabiendo que el tercero es Sergio Pérez sumando 173 a bordo del Red Bull.

+Fórmula 1: ¿Quiénes ganaron las últimas cinco ediciones del GP de Bélgica?

2017 : Lewis Hamilton (Mercedes)

: Lewis Hamilton (Mercedes) 2018 : Sebastian Vettel (Ferrari)

: Sebastian Vettel (Ferrari) 2019 : Charles Leclerc (Ferrari)

: Charles Leclerc (Ferrari) 2020 : Lewis Hamilton (Mercedes)

: Lewis Hamilton (Mercedes) 2021: Max Verstappen (Red Bull)

Ocurrió algo realmente particular en la edición 2021 de la carrera, ya que directamente no hubo una disputa como en otras ocasiones. La lluvia impidió que completen el 30% de la prueba, por lo que la suspensión produjo no solo una polémica en ese sentido, sino también por la resolución de termina. FIA decidió dar por concluida la jornada y repartió la mitad de los puntos a los 10 mejores colocados. Allí fue cuando Max Verstappen se impuso ante un George Russell que fue segundo y Lewis Hamilton completó podio.