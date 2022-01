El equipo austriaco no ha conseguido poner a punto el nuevo motor que utilizarán esta temporada, pero Helmut Marko confía que esto vaya mejorando y esté al nivel de 2021.

Las cosas en 2021 no salieron nada mal para el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, quien pudo ayudar a conseguir el objetivo principal de Red Bull Racing, que era el título de pilotos para Max Verstappen, situación que ahora lo hace respirar de nuevo, pero sin perder la perspectiva de lo que le depara el 2022.

De acuerdo a declaraciones de Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca para Motorsport.com, el equipo aún no está cerca del nivel que tenían en 2021, pero señala que confían en que puedan mejorar, pues cuentan con la infraestructura, y el objetivo es repetir el campeonato al igual que pelear el de Constructores.

"El objetivo público es ganar un nuevo título mundial, al menos todavía no he recibido ninguna información contradictoria. Honda está trabajando muy duro en ese ajuste. Lo que escucho es positivo, aunque el desempeño aún no está al nivel de 2021. Pero en general, solo tenemos que esperar y ver cómo funciona".

Acerca de los pronósticos que tienen para este año, Marko fue muy claro al respecto: "Con un cambio tan grande, nunca puedes estar completamente seguro de nada, pero Mercedes y nosotros, al menos, tenemos el potencial, la gente y también la continuidad", reveló el directivo, quien confía en lo que puede obtener su equipo.