Mañana por la tarde volverá a vivirse una nueva carrera de la Fórmula 1 cuando se vuelva llevar adelante el Gran Premio de Canadá tras dos años de ausencia. Por otra parte, luego de la gran clasificación de Max Verstappen para Red Bull, Charles Leclerc habló de la carrera y advirtió que será complicado rebasar en Montreal.

Como un castillo de naipes se derrumbó Ferrari en las últimas tres carreras debido a que diferentes problemas llevaron a que el monegasco perdiera puntos importantísimos de cara al campeonato de pilotos y de constructores. El más grave de todos sucedió en Mónaco luego de que le hayan dicho que ingrese a los pits cuando daban los tiempos para que Checo Pérez lo pase y realice a la vuelta siguiente el cambio de ruedas que le permita la victoria.

Por otro lado, tras varias fallas en el motor del F1-75, el equipo de Mattia Binotto decidió colocarle una nueva unidad de potencia, por lo que mañana saldrá anteúltimo. Ante esto, Charles Leclerc comentó que giró un par de vueltas para salir por delante de Yuki Tsunoa, quien fue penalizado por el mismo motivo, y para adquirir un poco más de información sobre los cambios del auto. De todas maneras, explicó que será muy complicado rebasar en Canadá.

“Terminar por delante de Tsunoda nos habría permitido salir por delante de él mañana y en un fin de semana como éste tenemos que aprovechar cualquier oportunidad. En cualquier caso, fue bueno dar unas cuantas vueltas, aunque no me arriesgué para no dañar el coche. Quería intentar obtener información y todo salió bien”, comentó el volante monegasco sobre las pruebas que realizó en el día de hoy.

Y agregó: “Obviamente, los puntos serán importantes. No será fácil adelantar aquí y no será una carrera fácil. De todos modos, tuvimos que tomar una decisión y tuvimos que instalar el nuevo motor en esta pista. Intentaremos conseguir el máximo mañana y lo daré todo”. Cabe recordar que Charles Leclerc corrió dos veces en el Gran Premio de Canadá donde salió décimo en 2018 con Sauber Ferrari y tercero en 2019 con Ferrari.