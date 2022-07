Daniel Ricciardo no atraviesa un buen momento y los rumores sobre su futuro lo han acorralado. ¿Qué hará?

A pesar de que tiene uno de los mayores talentos de la parrilla y es un piloto experimentado, Daniel Ricciardo no ha encontrado su lugar en McLaren. Su fichaje en el 2021 generó muchísima expectativa en la escudería, ya que apuntaba a ser el compañero perfecto de Lando Norris. Sin embargo, hasta el momento, ha dejado que desear y tan flojo ha sido su rendimiento que los rumores de su salida ya formaron una gran ola.

El australiano de 33 años ya corrió durante una temporada y media con el equipo británico: tiene una sola victoria, que a su vez es su único podio. En el 2021 ha salido octavo en el campeonato mundial de pilotos; mientras que en este 2022 se encuentra duodécimo. Está claro que no se encuentra en su mejor nivel, por lo que distintas fuentes lo ubicaron fuera de McLaren y hasta retirándose de la Formula 1.

Daniel Ricciardo, algo cansado de estas versiones, decidió compartir su postura ante sus seguidores de Twitter e Instagram. "Ha habido muchos rumores en torno a mi futuro en la Fórmula 1, pero quiero que lo escuchen de mí. Estoy comprometido con McLaren hasta el final del próximo año y no me estoy alejando del deporte. Entiendo que no siempre ha sido fácil, ¡pero quién lo quiere fácil!", apuntó.

Cabe resaltar que el ex Red Bull Racing y Renault tiene contrato con la escudería de Zak Brown hasta diciembre del 2023, y pretende cumplir con el mismo. "Me estoy dejando la piel con el equipo para hacer mejoras y conseguir que el coche esté bien y vuelva a estar delante donde debe estar. Sigo queriendo esto más que nunca", sentenció Daniel Ricciardo, más motivado que nunca.

Sebastian Vettel y Alexander Albon no irían a McLaren

El portal BBC Sports aseguró en las últimas horas que McLaren tenía a Sebastian Vettel y Alexander Albon en la mira para reemplazar a Daniel Ricciardo de cara al 2023. Sin embargo, si el australiano se compromete a cumplir con su contrato, esto no sucederá y los británicos tendrán en sus filas a la sonrisa más contagiosa de la parrilla.