El Gran Premio de Miami tuvo un gran estreno en la Fórmula 1, y terminó encendiendo aún más las luchas por la temporada 2022: Max Verstappen fue el gran ganador y achicó diferencias con Charles Leclerc (2°) en el campeonato mundial de pilotos, mientras que el podio fue completado por Carlos Sainz. En cuanto a la clasificación por equipos, Red Bull también acortó distancias con Ferrari.

Distinta fue la sensación final para Sergio Pérez. Llegada la vigésima vuelta, el mexicano presionaba muy de cerca al español, hasta que una pérdida de potencia en su motor lo hizo quedar siete segundos por debajo. El Safety Car le permitió cambiar neumáticos e ilusionarse: consiguió acercarse e incluso rebasarlo, pero se pasó en la curva y volvió a perder la posición hasta el final de la competencia.

Finalizada la carrera en Miami, Checo Pérez brindó declaraciones para los medios de comunicación y no ocultó su sensación de molestia tras no poder completar el podio. Sin ir más lejos, explicó los problemas que sufrió su monoplaza RB18 como "un desastre total".

"No pude hacer nada, tenía déficit en el motor y no pude llegar a Carlos (Sainz). No recuperé lo suficiente la potencia, un desastre total, tenía que empujar mucho en las curvas porque no tenía la fuerza en las rectas, ni con el DRS pude llegar a Carlos", destacó el tapatío.

Por su parte, el piloto mexicano se lamentó por no haber podido darle una alegría al público latino que lo apoyó durante el fin de semana en el Circuito Internacional de Miami: "Me hubiera encantado estar en el podio con todos los latinos que apoyaron bastante el fin de semana".