A mediados de la temporada 2021 de la Formula 1, aún con un Sergio Pérez adaptándose al monoplaza y dando resultados por debajo de las expectativas, Christian Horner y compañía decidieron renovarle su vínculo con Red Bull Racing hasta fin de 2022. La jugada salió de maravilla: llenaron de confianza al piloto mexicano, quien comenzó a entregar mejores rendimientos y terminó siendo fundamental en la consagración de Max Verstappen en Abu Dabi.

Checo se ha ganado el respeto y la admiración del neerlandés y toda la escudería austríaca, por lo que encara este año con más tranquilidad pero con el conocimiento de que debe seguir mejorando para mantenerse en este asiento tan privilegiado. El reto será difícil, ya que se avecina una temporada repleta de cambios, muchos conductores quieren "robarle" el lugar y hasta los máximos directivos del equipo ya piensan en su sucesor.

Sergio Pérez debe dar un gran papel a lo largo de este año, ganar Grandes Premios y pelear en lo más alto en la tabla de pilotos. Si su trabajo no convence, entonces Red Bull no le renovará contrato y lo reemplazará sin pensarlo dos veces. Tal es así que, a dos meses de la primera carrera del año, tienen un nombre: Sebastian Vettel. Claro, no podía ser otro que el alemán que ha dejado una huella imborrable en la escudería.

El piloto que actualmente se desempeña para Aston Martin ya pasó por Red Bull entre 2009 y 2014, y logró resultados más que aceptables. Fue Campeón del Mundo de la Formula 1 durante cuatro temporadas consecutivas entre 2010 y 2013, por lo que ha entrado en la historia grande de la competición. Hasta la reciente consagración de Max Verstappen, fue el único que se había llevado el trofeo con el equipo.

Otro factor que podría favorecer su regreso es la gran relación que mantiene con Christian Horner, director de la escudería. El único punto "negativo" sería su alto salario, ya que estamos hablando del cuarto piloto más ganador en la historia, solo por detrás de Michael Schumacher (7), Lewis Hamilton (7) y Juan Manuel Fangio (5). Pero, claramente, Red Bull estaría dispuesto a hacer este sacrificio económico por el hijo pródigo.