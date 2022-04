A pesar de que recién comienza la temporada 2022 de la Fórmula 1, mucho se ha comenzado a hablar sobre lo que ocurrirá en Red Bull Racing a partir del 2023, y quién será el que ocupe el segundo asiento que hoy bien representa Sergio Pérez junto a Max Verstappen. Las últimas declaraciones de Helmut Marko han resonado muy fuerte en las últimas horas.

El asesor deportivo de la escudería de Milton Keynes se expresó en las últimas horas sobre la polémica de si renovarán a Checo (con contrato por todo 2022) o daran paso a una nueva etapa de Pierre Gasly. Y a pesar de considerar que muchos aspectos deben ser evaluados, no cerró las puertas al regreso del francés para el equipo A.

En diálogo con Fox Sports México, el propio Checo Pérez rompió el silencio y confesó que de momento no está mentalizado en una negociación futura, sino que su concentración pasa por dar lo mejor en el presente calendario del Gran Circo. De momento, lleva un abandono en Bahrein y un lamentado cuarto puesto en Arabia Saudita.

“Es algo que, sinceramente, llevo 12 años en la Fórmula 1, ahorita estoy muy enfocado en mi temporada. Es algo que ni siquiera he pensado. Estoy enfocado en dar los mejores resultados seguir motivando a mi equipo y sacar los mejores resultados posible. Llegará y será una platica rápida en cualquier dirección que se tome. Es algo que no he pensado”, expresó el mexicano en dicho Facebook Live.

Por otro lado, el piloto tapatío celebró su primera pole position obtenida en Yeddah, la primera de un mexicano en la historia, algo en lo que había quedado a deber el año pasado: “Sin duda se ve el trabajo que hemos hecho, ese era uno de los problemas del año pasado, la clasificación. Hemos dado un brinco de calidad, pero es importante seguir progresando. Si puedo hacer la pole en este circuito (Yeda), la puedo hacer en cualquier otro”.

“Sinceramente no es algo con lo que soñé o un objetivo personal, son opiniones... Para mí es importante darles el valor a todos los pilotos mexicanos. Quizás Pedro y yo somos los que más exposición hemos tenido por estar en F1”, añadió.