El Campeonato Mundial de Fórmula 1 tuvo este domingo su cuarta jornada, realizada en el GP de Imola. Max Verstappen se quedó con una importante victoria, que además fue muy especial para Red Bull, puesto que el otro piloto, Checo Pérez, terminó en segundo lugar. El podio lo completó Lando Norris, y entre las decepciones, aparecen el bajón de Ferrari y los problemas cada vez más evidentes que Mercedes.

Se llevaban disputadas 40 vueltas del Gran Premio de Emilia Romagna, cuando Max Verstappen le sacó una vuelta de ventaja a Lewis Hamilton, que luchaba sin poder escalar posiciones en la tabla. Los dos pilotos fueron protagonistas del último Campeonato Mundial, pero este año, el neerlandés se muestra firme pese a sus dos abandones, y el británico, siete veces campeón del mundo, sufre los problemas de Mercedes con su monoplaza.

Finalizada la carrera, Toto Wolff, jefe de Mercedes, habló por radio con Lewis Hamilton e intentó consolar al británico: “Lewis, perdón por este auto. Era inconducible y no te mereces un auto así”, le expresó. Ofuscado, Hamilton no tuvo demasiado para responder: “Sí… Pero hay que seguir trabajando”, respondió el británico, que terminó el Gran Premio de Emilia Romagna en el 14° lugar.

El consuelo para Mercedes estuvo en la actuación de George Russell, quien terminó en cuarto lugar. No obstante, la situación no buena, pero Toto Wolff se niega a renunciar a la lucha por el título: “Llevamos cuatro carreras en el campeonato. Realmente nos falta rendimiento, y es cierto que no estamos luchando por una victoria. Pero eso no significa que en seis carreras a partir de ahora o en 10, no estemos luchando por el campeonato”, manifestó.

Alegría en Red Bull

Por su parte, la escudería austríaca celebró el hecho de quedarse con las dos primeras ubicaciones: "Atacamos el fin de semana desde el principio, y ambos pilotos han estado increíbles. Tanto Max como Checo han conducido de forma brillante este fin de semana y ese 1-2 final, todo el mérito es del equipo. Levantarnos después de la decepción de Australia, para volver con un resultado así aquí en Imola ha sido uno de nuestros mejores resultados", manifestó Christian Horner.