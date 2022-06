Checo Pérez vivió un fin de semana que de seguro recordará durante mucho tiempo. El piloto de Red Bull obtuvo un sólido triunfo en el Gran Premio de Mónaco, que lo convirtió en el mexicano más ganador de Fórmula 1. Además, recortó la distancia con los líderes en la tabla de posiciones, Max Verstappen y Charles Leclerc.

Sin embargo, horas más tarde del triunfo, Checo Pérez fue noticia por sus particulares festejos. En el podio se lo vio emocionado y entre lágrimas, incluso previo al tradicional piscinazo que se acostumbra a realizar en Montecarlo. Pero lo llamativo fue un video en el que se lo ve alcoholizado y con problemas para bajar la escalera de un yate, a tal punto que debió ser ayudado por quienes estaban a su alrededor.

Tras aquel video que se viralizó, y otras versiones sobre sus festejos, Checo Pérez rompió el silencio en su cuenta de Instagram y se mostró arrepentido por aquellas imágenes: "He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta", explicó.

Por otro lado, el piloto tapatío negó otras versiones que apuntaban a una posible infidelidad: "La gente cercana a mí conoce mis valores y el tipo de persona que soy. Para los que me preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que quieren hacernos daño, les deseo lo mejor", escribió Checo Pérez luego de su victoria en el Gran Premio de Mónaco.

Tema cerrado

Checo volvió a mostrarse arrepentido, pero buscó darle un cierre al asunto: "Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere, porque esos videos no me representan en lo absoluto. No hablaremos más de este tema, que solo hace olvidarnos del gran momento que estamos viviendo como familia", concluyó.