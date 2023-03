En Arabia Saudita, Checo Pérez logró quedarse con la segunda carrera del año luego de dominar desde la segunda vuelta en el circuito de Jeddah. Por otro lado, surgen nuevas imágenes de la reprobable actitud de Max Verstappen con el mexicano en el medio de los festejos tras la entrega de premios.

Que no queden dudas, en Red Bull hoy la relación entre los corredores está rota. Y no hay que irse muy lejos para encontrar el motivo ya que fue hace pocos meses en el Gran Premio de Brasil cuando el bicampeón del mundo no quiso ayudar al tapatío a ser subcampeón del mundo en el campeonato de pilotos.

Por otra parte, en el Gran Premio de Arabia Saudita nuevamente volvió a verse estas diferencias, con un Max Verstappen molesto por no poder alcanzar a Checo Pérez y afirmando que él no estaba en allí para ser segundo. A su vez, hubo un tono de molestia al consultar si había un plan diferente cuando ya se ubica detrás del mexicano tras salir décimo quinto.

Por otro lado, en las últimas horas se hicieron virales nuevas imágenes de la actitud que tuvo el bicampeón del mundo, quien tras el festejo baja rápido las escaleras y no esperaba al tapatío. A pesar de esto, todos los mecánicos de Red Bull fueron a buscar al nacido en Guadalajara para felicitarlo y festejar con él su victoria.

Cabe recordar que en Sky Sport F1 han afirmado qué llegado el momento, la escudería que lidera Christian Horner en el futuro va a inclinarse por el neerlandés. "Él (Pérez) puede ser competitivo, pero Red Bull está en última instancia detrás de Max Verstappen", comentó Ted Kravitz, periodista de la reconocida cadena.