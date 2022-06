A pesar de que ha tenido una temporada de ensueño y prácticamente se encuentra en los cuernos de la luna, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez no ha perdido su nobleza y gran corazón hacia sus compatriotas. Ni todos los triunfos de la Formula Uno o miles de contratos con Red Bull, han impedido que el oriundo de Guadalajara, Jalisco, brinde un mensaje de aliento a sus seguidores cuando más lo necesitan.

Y es que Pérez ayudó a muchos mientras pasaban duros momentos en plena pandemia por covid-19, pues Sergio no dejó de enviar su apoyo a sus fanáticos mexicanos. Esta vez no fue la excepción pues el tapatío atendió el llamado de una seguidora fiel de su carrera, quien lucha contra el cáncer y recibió un mensaje de aliento por parte del volante de Red Bull Racing, quien no dudo en llenarla de palabras de motivación.

Por medio de redes sociales una usuaria de nombre Pía Galindo Robles, solicitó ayuda a los aficionados del automovilismo para que la ayudaran a llegar al volante jalisciense con el siguiente mensaje en twitter: “Hola Sergio Pérez, mi papá es fan de la F1 desde que era joven y súper fan tuyo desde que empezaste a correr en la F1. Hace un par de años le diagnosticaron cáncer de colon. Desde entonces no nos perdemos ni una carrera, esto nos ha unido un montón a él y a mí”.

Esto resultó en una respuesta casi inmediata por parte del piloto mexicano, quien le dijo en mensaje directo: “Hola, siento mucho lo de tú papá. ¿Cómo se llama? Y con gusto le mando un video, fuerza. Never give up”, le respondió el volante tricolor, quien no tardó en enviarle su apoyo a Don Pío por medio de un video, quien se notó más que emocionado por este mensaje que es especial para él.

Como es costumbre, “Checo” le mandó un mensaje de apoyo para luchar ante la terrible enfermedad, además de prometerle mucho esfuerzo el próximo fin de semana para intentar ganar el Gran Premio de Azerbaiyán y dedicárselo, en espera de que salga adelante para que siga disfrutando de la máxima categoría del automovilismo junto a su hija, quien confesó que gracias a su enfermedad se han unido más.