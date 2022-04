La temporada 2022 de la Fórmula 1 ha iniciado de gran manera para Sergio Pérez, quien de momento ha logrado dos segundos lugares, una pole position, y sin dudas que su balance es más que positivo de acuerdo a las expectativas de la escudería. De hecho, está a la vista que ha dejado de ser nada más que un actor de reparto y de apoyo para su coequipero.

En las últimas horas, Checo brindó declaraciones públicas en donde habló de todo. Uno de los temas que se le consultó fue sobre las posibilidades que le brinda Red Bull Racing para luchar por ganar carreras incluso frente a Max Verstappen, y el mexicano dejó claro que en la escudería no tiene la indicación de estar por detrás del último campeón mundial.

"Red Bull me da la oportunidad, no hay en ningún momento algo que diga que tengo que estar detrás de Max. Si Max ha estado delante mío es porque ha sido más fuerte en pista. Hay veces, como en Imola, que tenía un paquete aerodinámico más avanzado que el mío, pero eran los tiempos y así se dio. Fuera de ello, siento que tengo la oportunidad de ser campeón", expresó para Fox Sports.

Redoblando la apuesta, el piloto tapatío afirmó que trabaja para seguir demostrándose a sí mismo, y con el claro objetivo de ser campeón mundial: "No tengo que demostrar nada, tengo que demostrarme a mí. Sé que puedo, estoy trabajando para ello. No quiero ganar carreras, mi enfoque es ganar el campeonato".

En el mismo sentido, dejó claro que él no está en la Fórmula 1 para que le digan que no puede ganar. "Hay momentos donde tienes que pensar mucho en el equipo y ponernos delante de ellos. Al final, todos estamos en esto, cada quien trae su película diferente, pero es sentido común. Si me lo piden en una carrera cuando puedo ganar el campeonato, puede haber problemas, pero no veo el caso. El equipo ha sido muy abierto, especialmente esta temporada, al decirnos que quieren a los dos pilotos adelante. Nada sería mejor que pelear el campeonato con Max porque significaría que Red Bull es la potencia más fuerte".

Y añadió: "No podría estar en Fórmula 1 por 12 años, con mis hijos chiquitos en casa, no podría estar nada más por estar. Saber que soy el segundo piloto y no tengo opción de ganar, sería una falta de respeto para mí y para mi carrera. Estoy porque quiero ganar y quiero ser campeón".

En Red Bull hay sana competencia

Como para que no queden dudas, Checo Pérez habló del buen clima que lo une con Max Verstappen en el equipo de Milton Keynes. "No solo hay buen ambiente entre los pilotos, sino entre los ingenieros. La verdad que le quiero ganar a Max, quiero estar delante de él, y sus ingenieros nos quieren ganar a los nuestros, nosotros a ellos. Fuera de ello, hay un gran ambiente entre los dos equipos dentro del mismo. Es algo único, que se ha dado de manera natural. Tenemos el mejor equipo en ese sentido. Trabajamos todos muy bien y podemos avanzar el fin de semana", concluyó.