Audi fue el primer coche en salir a la pista: así suenan los motores de la F1 2026

La nueva escudería (compró la plaza de Kick Sauber) giró en el circuito de Barcelona y dio un primer pantallazo de los monoplazas.

Por Leandro Barraza

Presentación de Audi en la Fórmula 1
© GETTY IMAGESPresentación de Audi en la Fórmula 1

La temporada 2026 de la F1 se comenzó a palpitar este viernes. Si bien faltan dos meses para el primer Gran Premio (Australia), los equipos ya fijaron las fechas de presentación de los nuevos monoplazas y Audi incluso ya giró en pista.

Esta nueva escudería -que compró la plaza de Kick Sauber y mantuvo tanto a Nico Hülkenberg como a Gabriel Bortoleto en la alineación titular- busca dar un importante salto este año y ya comenzó a probar el coche en Barcelona.

Así suenan los motores de 2026 en la F1

Audi se convirtió en el primer equipo en saltar a la pista con el nuevo monoplaza, más precisamente en el Circuito de Barcelona-Cataluña. Rápidamente aparecieron algunos videos en redes sociales en los que se puede escuchar el sonido de los motores de la temporada 2026.

Ahora habrá que esperar para ver en qué lugar se encuentran los otros equipos con sus nuevas unidades de potencia. En las últimas semanas se instaló que Mercedes tiene una pequeña ventaja y hasta acusaron a las Flechas Plateadas de hacer trampa.

En caso de empezar el año con ventaja, es importante mencionar que el otro beneficiado sería Alpine, escudería que pasó a tener a Mercedes como unidad de potencia en 2026.

Los 11 equipos que competirán en la F1 en la temporada 2026

  1. McLaren
  2. Red Bull Racing
  3. Mercedes
  4. Ferrari
  5. Aston Martin
  6. Racing Bulls
  7. Williams
  8. Haas
  9. Alpine
  10. Audi
  11. Cadillac
En síntesis

  • Audi probó su monoplaza 2026 en el circuito de Barcelona.
  • La parrilla de F1 2026 contará con 11 equipos, incluyendo a Audi y Cadillac.
  • Alpine competirá utilizando la unidad de potencia de Mercedes en la nueva temporada.
leandro barraza
Leandro Barraza
