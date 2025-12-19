Polémica en la Fórmula 1 a meses de que comience la temporada 2026. Como es sabido, la Máxima se enfrenta al cambio de reglamento más grande en el próximo curso y la escudería Mercedes habría encontrado una laguna legal por la cual lo acusaron hasta tres equipos.

Publicidad

Publicidad

Puntualmente, en 2026 la relación de compresión de motor pasa de 18:1 a 16:1. Sin embargo, Mercedes habría encontrado la manera de mantener una relación 18:1 sin romper las reglas. Esto se traduciría en 15 CV (caballos de fuerza) y tres décimas de segundo, una ventaja considerable en un deporte con diferencias tan chicas.

Pitstop de Mercedes (GETTY IMAGES)

Por eso, Ferrari, Audi y Honda (proveedor de unidad de potencia de Aston Martin) mostraron su descontento y elevaron una queja ante la FIA para cambiar el reglamento antes del Gran Premio de Australia (primera carrera de la temporada). Invocan el Artículo C1.5 del reglamento técnico, que establece que un monoplaza de F1 debe cumplir esta relación en todo momento.

Publicidad

Publicidad

Esta laguna legal que encontró Mercedes no solo favorece a la propia escudería, sino que también a Alpine, ya que la empresa alemana pasó a ser el proveedor de motor del equipo francés a partir de 2026. ¿Veremos a Pierre Gasly y Franco Colapinto luchando por victorias?

A la FIA no le dan los tiempos

Según Motorsport Magazine, la FIA -organismo rector del automovilismo- está considerando un procedimiento de medición revisado, pero no dan los tiempos para implementar un cambio antes del Gran Premio de Australia. En este contexto, los posibles cambios que se están estudiante se darían más adelante, con la temporada ya en marcha.

ver también Mientras McLaren se llevó 175 millones, este dinero ganó Red Bull en 2025

En síntesis

Aquí tienes los takeaways fácticos sobre la polémica de Mercedes:

Mercedes habría encontrado una laguna legal en el reglamento de motores de 2026 .

habría encontrado una en el reglamento de motores de . La ventaja técnica otorgaría 15 CV adicionales y tres décimas por vuelta.

adicionales y por vuelta. Ferrari, Audi y Honda elevaron una queja formal ante la FIA para intervenir.

Publicidad