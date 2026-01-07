La Fórmula 1 se ha convertido en una convivencia perfecta entre experiencia y juventud. Veteranos como Lewis Hamilton o Fernando Alonso todavía sueñan con gritar campeón una vez más al mismo tiempo que rookies como Arvid Lindblad dan sus primeros pasos en la categoría con apenas 18 años.

En el medio, talentos de época como Max Verstappen buscan seguir haciendo historia, pero el neerlandés tiene una fuerte competencia en la parrilla y viene de perder el Mundial de Pilotos contra Lando Norris, de McLaren. ¿Quiénes dominarán en 2026?

Pilotos destacados de 2025 y candidatos en F1 2026

Max Verstappen

Si hablamos de candidato, tenemos que hablar de Max Verstappen. El neerlandés ganó cuatro de las últimas cinco temporadas y ya demostró que no necesita el mejor coche para luchar en lo más alto. De hecho, solamente quedó a dos puntos del campeón Lando Norris en 2025 y encara el nuevo año con sed de revancha.

Lando Norris

Empezará la nueva temporada como campeón defensor. Pese a las dudas , Lando Norris se hizo fuerte en los momentos importantes y se llevó un merecido campeonato en 2025 con el mejor coche de la parrilla. Ahora habrá que esperar para ver si McLaren vuelve a dominar con la nueva reglamentación de la F1.

Su situación como candidato es muy parecida a la de Oscar Piastri. El australiano estaba encaminado para ganar su primer campeonato, pero se cayó en la recta final del año y terminó tercero en la tabla del Mundial de Pilotos.

George Russell

El piloto británico ha demostrado ser una garantía y es sinónimo de consistencia. George Russell fue cuarto en 2025 con 319 y todo apunta a que podrá luchar por el título en 2026 si son ciertos los rumores de que este año Mercedes tendrá la mejor unidad de potencia de la parrilla.

Lando Norris, Max Verstappen y George Russell (GETTY IMAGES)

Promesas de F1 y F2 en 2026

Arvid Lindblad

Otro británico. Hará su debut en la Fórmula 1 como piloto de Racing Bulls con tan solo 18 años. Es el mayor proyecto de la academia Red Bull e incluso hizo mejor tiempo que Yuki Tsunoda en sesiones de Prácticas Libres de la temporada 2025.

Andrea Kimi Antonelli

El piloto italiano de Mercedes ya tuvo una temporada entera como piloto de la Fórmula 1 antes de cumplir los 20 años. A sus 19 años, Kimi consiguió tres podios y hasta consiguió una pole position en clasificación de Sprint. Sus altibajos en 2025 le sirvieron de aprendizaje y se espera un año muy fuerte.

Rafael Câmara

Es el actual campeón de F3 y uno de los pilotos con mayor impulso al llegar a F2 en 2026. Se une a Invicta Racing, el equipo que ganó recientemente los campeonatos de equipos y pilotos. Expertos dicen que Rafael tiene serias chances de pelear por el título de F2 en su temporada debut, tal como lo hizo Gabriel Bortoleto.

Arvid Lindblad, Kimi Antonelli y Rafael Câmara (GETTY IMAGES)

Parrilla confirmada para la temporada 2026 de la F1

McLaren : Lando Norris – Oscar Piastri

: Lando Norris – Oscar Piastri Ferrari : Charles Leclerc – Lewis Hamilton

: Charles Leclerc – Lewis Hamilton Red Bull : Max Verstappen – Isack Hadjar

: Max Verstappen – Isack Hadjar Mercedes : George Russell – Kimi Antonelli

: George Russell – Kimi Antonelli Aston Martin : Fernando Alonso – Lance Stroll

: Fernando Alonso – Lance Stroll Alpine : Pierre Gasly – Franco Colapinto

: Pierre Gasly – Franco Colapinto Racing Bulls : Liam Lawson – Arvid Lindblad

: Liam Lawson – Arvid Lindblad Haas : Oliver Bearman – Esteban Ocon

: Oliver Bearman – Esteban Ocon Williams : Alexander Albon – Carlos Sainz

: Alexander Albon – Carlos Sainz Cadillac : Checo Pérez – Valtteri Bottas

: Checo Pérez – Valtteri Bottas Audi: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto

El regreso de Checo Pérez

La temporada 2026 será especial para los aficionados mexicanos de la Fórmula 1 por el retorno de Sergio Pérez después de un año sabático. El piloto tapatío firmó con Cadillac y será compañero de Valtteri Bottas en lo que será el debut de este nuevo equipo en la Máxima.

