El Gran Premio de Qatar 2024 contó con una polémica que tuvo como gran damnificado a Max Verstappen. Si bien el neerlandés ganó la carrera del domingo, sufrió una insólita sanción que le quitó la pole que había conseguido en buena ley en la clasificación. ¿Quién salió beneficiado? George Russell, y precisamente contra él apuntó ‘Mad Max’ después de obtener la victoria.

El conflicto surgió en la qualy, cuando Russell aceleró contra Max para forzar una rebuscada sanción que la FIA terminó confirmando de manera insólita. Puntualmente, los comisarios decidieron penalizar al tetracampeón con una posición y un punto de Superlicencia por conducir “innecesariamente lento”, algo sin pies ni cabeza tomando en cuenta que la situación no sucedió en una vuelta rápida.

Por esto, Verstappen no se guardó nada luego de la carrera en el Circuito Internacional de Losail y apuntó sin pelos en la lengua contra Russell al momento de hablar con la prensa. Para ser más precisos, Max dio a entender que George es falso y aseguró que ya no tiene respeto por él.

Publicidad

Publicidad

ver también La tabla de posiciones de la F1 tras la carrera del Gran Premio de Qatar 2024

¿Qué dijo Max Verstappen sobre George Russell?

Verstappen platicó con la prensa en zona mixta luego de la carrera y sorprendió por sus declaraciones sobre su colega de Mercedes. “Me pareció absurdo que Russell intentara sancionarme con esa situación. Me enfadé mucho con él por eso“, comenzó diciendo Max sobre la sanción sufrida.

George Russell finalizó 4° en el GP de Qatar (IMAGO)

No obstante, luego completó mucho más agresivo: “Delante de la cámara es muy razonable, pero fuera de ella es una persona completamente diferente. No lo soporto, mejor que se vaya a la mierda. No quiero tener nada que ver con él y le he perdido el respeto”.

Publicidad

Publicidad

ver también Checo Pérez abandonó la carrera del GP de Qatar 2024 tras un inesperado trompo: el motivo

Verstappen también habría encarado a Russell antes de la carrera

Según Sky Sports, Max Verstappen encaró a George Russell en la drivers parade y le dijo visiblemente enojado: “Espero que tú y tus amigos de la FIA estén felices”. De hecho, el periodista aseguró que los términos empleados por el de Red Bull fueron más ofensivos. Cabe recordar que el campeón de la Fórmula 1 denunció en varias oportunidades el favoritismo por los pilotos británicos.