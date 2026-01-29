Aston Martin es uno de los equipos que más expectativas genera para la temporada 2026 de la Fórmula 1. El equipo de Lawrence Stroll se reforzó con Adrian Newey para diseñar el nuevo coche y este jueves hacen su debut en la pretemporada de Barcelona. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por delante.

Mientras que escuderías como Mercedes ya evidencian cierta superioridad, desde Aston Martin advierten que lo que se verá en el shakedown no será el rendimiento final del coche y habrá que espera al primer Gran Premio en Australia (marzo) para conocer el potencial verdadero del AMR26.

Según el periodista español Carlos Miquel, fuentes de Aston Martin le confirmaron que habrá “una fuerte evolución” en el coche antes de que comience la temporada y que “el coche de Barcelona no va a ser igual que el de Australia”.

Las primeras palabras de Fernando Alonso al llegar a Barcelona

El experimentado piloto asturiano paró para hablar con la prensa antes de ingresar al circuito. Al ser consultado por el coche, Fernando Alonso contestó: “Hasta que no me suba no lo sé, pero ilusión, ilusión”. Sin embargo, advirtió: “Hay que calmar las expectativas”.

