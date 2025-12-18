Mientras McLaren se llevó 175 millones, este dinero ganó Red Bull en 2025

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ya es historia. McLaren se llevó tanto el Mundial de Pilotos (Lando Norris) como el Campeonato de Constructores y ahora quedó todo listo para el paso a los nuevos coches a partir de 2026 con la renovada reglamentación.

Además, cabe recordar que en el nuevo curso -que comenzará en marzo con el Gran Premio de Austrlia- habrá 22 pilotos en vez de 20 en la parrilla por la inclusión de Cadillac con Checo Pérez y Valtteri Bottas. Ahora bien, salvo esta nueva escuedería, los 10 equipos que participaron de la temporada 2025 recibirán una jugosa cantidad de dinero por sus posiciones en el Campeonato de Constructores.

Según el portal Racing News 365, el que más se lleva es McLaren con una suma de 175 millones de dólares, seguido de los 164 millones de Mercedes. El podio lo completa Red Bull Racing con un ingreso de 152 millones, mientras que el premio más bajo es de 75 ‘kilos’ para Alpine, colista de la tabla de posiciones.

Este dinero recibe cada escudería por su posición en 2025

McLaren – 175 M$

Mercedes – 164 M$

Red Bull – 152 M$

Ferrari – 141 M$

Williams – 130 M$

Racing Bulls – 119 M$

Aston Martin – 107 M$

Haas – 96 M$

Sauber – 85 M$

Alpine – 75 M$

Pilotos confirmados para la F1 2026

McLaren : Lando Norris – Oscar Piastri

: Lando Norris – Oscar Piastri Ferrari : Charles Leclerc – Lewis Hamilton

: Charles Leclerc – Lewis Hamilton Red Bull : Max Verstappen – Isack Hadjar

: Max Verstappen – Isack Hadjar Mercedes : George Russell – Kimi Antonelli

: George Russell – Kimi Antonelli Aston Martin : Fernando Alonso – Lance Stroll

: Fernando Alonso – Lance Stroll Alpine : Pierre Gasly – Franco Colapinto

: Pierre Gasly – Franco Colapinto Racing Bulls : Liam Lawson – Arvid Lindblad

: Liam Lawson – Arvid Lindblad Haas : Oliver Bearman – Esteban Ocon

: Oliver Bearman – Esteban Ocon Williams : Alexander Albon – Carlos Sainz

: Alexander Albon – Carlos Sainz Cadillac : Checo Pérez – Valtteri Bottas

: Checo Pérez – Valtteri Bottas Audi: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto

