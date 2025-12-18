Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Mientras McLaren se llevó 175 millones, este dinero ganó Red Bull en 2025

La Fórmula 1 otorgó exorbitantes cantidades para las distintas escuderías según sus posiciones en el Campeonato de Constructores.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
McLaren y Red Bull se llevaron fortunas tras la temporada 2025
© GETTY IMAGESMcLaren y Red Bull se llevaron fortunas tras la temporada 2025

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ya es historia. McLaren se llevó tanto el Mundial de Pilotos (Lando Norris) como el Campeonato de Constructores y ahora quedó todo listo para el paso a los nuevos coches a partir de 2026 con la renovada reglamentación.

Publicidad

Además, cabe recordar que en el nuevo curso -que comenzará en marzo con el Gran Premio de Austrlia- habrá 22 pilotos en vez de 20 en la parrilla por la inclusión de Cadillac con Checo Pérez y Valtteri Bottas. Ahora bien, salvo esta nueva escuedería, los 10 equipos que participaron de la temporada 2025 recibirán una jugosa cantidad de dinero por sus posiciones en el Campeonato de Constructores.

Según el portal Racing News 365, el que más se lleva es McLaren con una suma de 175 millones de dólares, seguido de los 164 millones de Mercedes. El podio lo completa Red Bull Racing con un ingreso de 152 millones, mientras que el premio más bajo es de 75 ‘kilos’ para Alpine, colista de la tabla de posiciones.

Este dinero recibe cada escudería por su posición en 2025

  • McLaren – 175 M$
  • Mercedes – 164 M$
  • Red Bull – 152 M$
  • Ferrari – 141 M$
  • Williams – 130 M$
  • Racing Bulls – 119 M$
  • Aston Martin – 107 M$
  • Haas – 96 M$
  • Sauber – 85 M$
  • Alpine – 75 M$
Publicidad

Pilotos confirmados para la F1 2026

  • McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri
  • Ferrari: Charles Leclerc – Lewis Hamilton
  • Red Bull: Max Verstappen – Isack Hadjar
  • Mercedes: George Russell – Kimi Antonelli
  • Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll
  • Alpine: Pierre Gasly – Franco Colapinto
  • Racing Bulls: Liam Lawson – Arvid Lindblad
  • Haas: Oliver Bearman – Esteban Ocon
  • Williams: Alexander Albon – Carlos Sainz
  • Cadillac: Checo Pérez – Valtteri Bottas
  • Audi: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto
Max Verstappen revela qué es lo peor de los coches de Fórmula 1

ver también

Max Verstappen revela qué es lo peor de los coches de Fórmula 1

En síntesis

  • McLaren recibió 175 millones de dólares tras ganar el Mundial de Constructores 2025.
  • Lando Norris se consagró campeón del Mundial de Pilotos en la temporada finalizada.
  • Cadillac debutará en 2026 con Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos.
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Max Verstappen confirmó su número para 2026
FÓRMULA 1

Max Verstappen confirmó su número para 2026

Comparación de fortunas entre Max Verstappen y Lando Norris en 2025
FÓRMULA 1

Comparación de fortunas entre Max Verstappen y Lando Norris en 2025

Max Verstappen revela lo peor de los coches de F1
FÓRMULA 1

Max Verstappen revela lo peor de los coches de F1

¿Dónde y en qué estadio se juega Napoli vs. Milan po la Supercopa de Italia?
Futbol Internacional

¿Dónde y en qué estadio se juega Napoli vs. Milan po la Supercopa de Italia?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo