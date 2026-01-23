La película de la Fórmula 1 vuelve a estar en boca de todos los fanáticos del automovilismo a casi siete meses desde su estreno. Este largometraje, que tiene a Brad Pitt como protagonista, fue furor en las salas de cine y ahora podría coronar su éxito con un premio en los Oscar.

La 98° edición de la prestigiosa entrega de premios de la industria cinematográfica contará con la presencia de ‘F1: la película’ en cuatro categorías y lo cierto es que esto no llama la atención a quienes tuvieron la posibilidad de disfrutarla.

Las actuaciones de Brad Pitt son una garantía y si a ello se le suma la cuota de realismo que tuvo el film por grabarse durante la temporada real de la Fórmula 1, estamos hablando de un combo destinado al éxito. Además, la película contó con Lewis Hamilton como productor ejecutivo.

Las cuatro categorías en las que fue nominada la película de la F1

Mejor película

Mejor sonido

Mejor edición

Efectos visuales

Los actores de la película filmaron junto a pilotos reales de la F1 (GETTY IMAGES)

¿De qué trata la película de la Fórmula 1?

La película F1 se trata de un veterano expiloto de Fórmula 1, protagonizado por Brad Pitt, que regresa a la categoría para ayudar a un equipo en crisis, asumiendo el rol de mentor de un joven talento mientras compite nuevamente al más alto nivel.

La historia combina la lucha interna del protagonista por redimirse, la presión extrema del paddock y la rivalidad en pista, con un enfoque muy realista gracias a que fue filmada durante fines de semana reales de Grandes Premios y muestra desde adentro cómo se vive la F1 moderna.

En síntesis