Checo Pérez está contento por haber salido de Red Bull: “Era lo mejor que me podía pasar”

El tapatío brindó una entrevista para CNN en la que rememoró sus peores días con la escudería de las bebidas energéticas.

Por Leandro Barraza

Checo Pérez volvió a hablar de Red Bull Racing
© GETTY IMAGESCheco Pérez volvió a hablar de Red Bull Racing

La historia de Checo Pérez en Red Bull Racing ya es pasado. A pesar de que el tapatío vivió buenos momentos y ganó sus primeros campeonatos de constructores con el equipo austriaco, su estadía en la escudería no terminó de la mejor manera y ahora volverá a la F1 como piloto de Cadillac.

No obstante, Sergio remomoró su paso por Red Bull en distintas entrevistas que ha ido concediendo en los meses previos a su retorno a la Máxima. La última fue para CNN y en la misma le dejó un recado a su antiguo equipo, llegando a afirmar que marcharse de allí terminó siendo lo mejor.

En un momento de la entrevista, la periodista le preguntó a Checo si había llegado a pensar que él era el problema por los malos resultados del segundo coche de Red Bull Racing en la segunda mitad de la temporada 2024.

Fue entonces cuando Checo contestó: “A veces, sí. Te hacen pensar eso, que no podía lidiar con el coche o cosas así. Pero una vez que me fui, supe inmediatamente que era lo mejor que podría haber pasado”.

Red Bull estuvo entre Checo Pérez y Nico Hülkenberg

En una reciente entrevista con oe24, el exasesor de Red Bull -Helmut Marko- reveló: Quizá nos equivocamos al fichar a Checo Pérez en Red Bull. Estábamos en conversaciones con Hulkenberg, entonces Pérez ganó en Baréin, lo que inclinó la balanza. Quizá nos equivocamos”.

Las primeras palabras de Checo Pérez tras probar el nuevo motor de Cadillac: “Historia del automovilismo”

Más adelante, Marko comparó a Checo con Hülkenberg: “Ahora Hulkenberg es mejor. Cuanto más mayor se hace, menos errores comete. Por eso tiene un buen contrato en Audi”.

En síntesis

  • Checo Pérez vuelve a la F1 con Cadillac tras ganar títulos en Red Bull.
  • El mexicano afirmó en CNN que dejar el equipo tras 2024 fue lo mejor.
  • Helmut Marko admitió en oe24 que pudieron equivocarse al no fichar a Hülkenberg.
leandro barraza
Leandro Barraza
