La historia de Checo Pérez en Red Bull Racing ya es pasado. A pesar de que el tapatío vivió buenos momentos y ganó sus primeros campeonatos de constructores con el equipo austriaco, su estadía en la escudería no terminó de la mejor manera y ahora volverá a la F1 como piloto de Cadillac.

No obstante, Sergio remomoró su paso por Red Bull en distintas entrevistas que ha ido concediendo en los meses previos a su retorno a la Máxima. La última fue para CNN y en la misma le dejó un recado a su antiguo equipo, llegando a afirmar que marcharse de allí terminó siendo lo mejor.

En un momento de la entrevista, la periodista le preguntó a Checo si había llegado a pensar que él era el problema por los malos resultados del segundo coche de Red Bull Racing en la segunda mitad de la temporada 2024.

Fue entonces cuando Checo contestó: “A veces, sí. Te hacen pensar eso, que no podía lidiar con el coche o cosas así. Pero una vez que me fui, supe inmediatamente que era lo mejor que podría haber pasado”.

Red Bull estuvo entre Checo Pérez y Nico Hülkenberg

En una reciente entrevista con oe24, el exasesor de Red Bull -Helmut Marko- reveló: “Quizá nos equivocamos al fichar a Checo Pérez en Red Bull. Estábamos en conversaciones con Hulkenberg, entonces Pérez ganó en Baréin, lo que inclinó la balanza. Quizá nos equivocamos”.

Más adelante, Marko comparó a Checo con Hülkenberg: “Ahora Hulkenberg es mejor. Cuanto más mayor se hace, menos errores comete. Por eso tiene un buen contrato en Audi”.

