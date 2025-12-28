La Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció un cambio relevante en el procedimiento de protestas dentro de la Fórmula 1, con el objetivo de ordenar el sistema de apelaciones y acelerar la confirmación de los resultados oficiales. A partir de ahora, los equipos que decidan presentar una protesta tras una carrera deberán afrontar un costo económico significativo, una medida que apunta a modificar una práctica cada vez más frecuente en el paddock.

Según la nueva normativa, la FIA cobrará entre 2.000 y 20.000 euros por cada protesta formal que presenten las escuderías. El monto exacto dependerá del tipo de reclamo y de la instancia en la que se realice, introduciendo una barrera económica que antes no existía y que busca filtrar las quejas consideradas poco sólidas.

La decisión surge en un contexto donde las apelaciones se han multiplicado, muchas veces retrasando la publicación de los resultados finales durante horas o incluso días. Desde el organismo rector consideran que este escenario afecta la claridad deportiva y la imagen del campeonato, especialmente en un calendario cada vez más apretado y con mayor exposición.

¿Siempre que los equipos protesten recibirán una multa?

No necesariamente. La FIA aclaró que, en caso de que la protesta sea aceptada y el fallo resulte favorable para el equipo reclamante, el importe abonado será reembolsado en su totalidad. En cambio, si la apelación es rechazada, el dinero no solo se pierde, sino que además se descontará directamente del límite presupuestario de la escudería.

Con esta medida, la FIA busca desincentivar las protestas sin fundamento y reforzar la responsabilidad de los equipos a la hora de recurrir a instancias formales. Al mismo tiempo, mantiene abierta la puerta a reclamos legítimos, garantizando que aquellos con argumentos sólidos no se vean perjudicados económicamente, en un equilibrio que apunta a mayor agilidad y transparencia en el cierre de cada fin de semana de carrera.

