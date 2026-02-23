La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a punto de comenzar con el Gran Premio de Australia y ya empezaron a aparecer las primeras predicciones de los expertos luego de los datos que dejaron los test de pretemporada en Barcelona y Bahréin.

A diferencia de 2025, año dominado por McLaren, ahora las dos escuderías que prometen luchar en lo más alto con el nuevo -y cuestionado- reglamento son Mercedes y Ferrari. Sin embargo, el portal británico The Race se animó a ordenar a las 11 escuderías en un ranking en el que Cadillac no integra el último lugar.

El equipo de Checo Pérez hace su debut en la categoría este 2026, con todas las dificultades que eso conlleva, y no mostró buenos tiempos en los shakedowns. Sin embargo, hay una escudería que mostró peores resultados.

El ranking de The Race para la temporada 2026 de la F1

Mercedes Ferrari McLaren Red Bull Racing Haas Alpine Racing Bulls Audi Williams Cadillac Aston Martin

Kimi Antonelli y George Russell, pilotos de Mercedes para la F1 2026 (GETTY IMAGES)

Aston Martin fue la sorpresa de la pretemporada… para mal

Aston Martin hizo una gran inversión para tener un coche competitivo en 2026, incluyendo la contratación de Adrian Newey como diseñador o una alianza con Honda como nuevo proveedor de unidad de potencia. Sin embargo, las cosas no han ido bien y se espera que estén en el fondo, al menos el primer semestre.

