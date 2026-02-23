Es tendencia:
Fórmula 1

Sonríe Checo Pérez: prensa británica elabora el ranking de equipos de la F1 2026 y Cadillac no está último

El medio The Race hizo su predicción para la nueva temporada del Gran Circo y Cadillac no ocupa el fondo de la parrilla.

Por Leandro Barraza

Checo Pérez y Valtteri Bottas, la dupla titular de Cadillac para 2026
Checo Pérez y Valtteri Bottas, la dupla titular de Cadillac para 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a punto de comenzar con el Gran Premio de Australia y ya empezaron a aparecer las primeras predicciones de los expertos luego de los datos que dejaron los test de pretemporada en Barcelona y Bahréin.

A diferencia de 2025, año dominado por McLaren, ahora las dos escuderías que prometen luchar en lo más alto con el nuevo -y cuestionado- reglamento son Mercedes y Ferrari. Sin embargo, el portal británico The Race se animó a ordenar a las 11 escuderías en un ranking en el que Cadillac no integra el último lugar.

El equipo de Checo Pérez hace su debut en la categoría este 2026, con todas las dificultades que eso conlleva, y no mostró buenos tiempos en los shakedowns. Sin embargo, hay una escudería que mostró peores resultados.

El ranking de The Race para la temporada 2026 de la F1

  1. Mercedes
  2. Ferrari
  3. McLaren
  4. Red Bull Racing
  5. Haas
  6. Alpine
  7. Racing Bulls
  8. Audi
  9. Williams
  10. Cadillac
  11. Aston Martin
Kimi Antonelli y George Russell, pilotos de Mercedes para la F1 2026

Kimi Antonelli y George Russell, pilotos de Mercedes para la F1 2026 (GETTY IMAGES)

Aston Martin fue la sorpresa de la pretemporada… para mal

Aston Martin hizo una gran inversión para tener un coche competitivo en 2026, incluyendo la contratación de Adrian Newey como diseñador o una alianza con Honda como nuevo proveedor de unidad de potencia. Sin embargo, las cosas no han ido bien y se espera que estén en el fondo, al menos el primer semestre.

En síntesis

  • Mercedes y Ferrari lideran el ranking de The Race para la temporada 2026.
  • La escudería Cadillac, equipo de Checo Pérez, debutará oficialmente en la categoría este año.
  • Aston Martin ocupa el último lugar del ranking tras los tests en Barcelona y Bahréin.
